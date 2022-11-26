 Гол почти с нулевого угла в песчаной штрафной. Ситало забил технический гол против Вереса – ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Гол почти с нулевого угла в песчаной штрафной. Ситало забил технический гол против Вереса – ВИДЕО

Премьер-лига
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Часть Мундиаля в Катаре прибыла в Петрово

Гол почти с нулевого угла в песчаной штрафной. Ситало забил технический гол против Вереса – ВИДЕО

Фото: УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Ингулец" играет против "Вереса".

Петровцы открыли счет на 13-й минуте матча усилиями Ситало, который принял мяч спиной, убрал оппонентов несколькими ошибочными замахами и забил чуть ли не с нулевого угла. Сделал он это в штрафной площадке, засыпанной песком – пока такое описание подходит для поля на стадионе в Петрово.

Это второй гол нападающего в этом сезоне. Именно этот показатель является лучшим среди игроков "Ингульца". В общей сложности сразу четверо футболистов петровцев забили по два мяча в текущем розыгрыше УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно) Артем Ситало Ингулец (Петрово)
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