Гол почти с нулевого угла в песчаной штрафной. Ситало забил технический гол против Вереса – ВИДЕО

В рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги "Ингулец" играет против "Вереса".

Петровцы открыли счет на 13-й минуте матча усилиями Ситало, который принял мяч спиной, убрал оппонентов несколькими ошибочными замахами и забил чуть ли не с нулевого угла. Сделал он это в штрафной площадке, засыпанной песком – пока такое описание подходит для поля на стадионе в Петрово.

Это второй гол нападающего в этом сезоне. Именно этот показатель является лучшим среди игроков "Ингульца". В общей сложности сразу четверо футболистов петровцев забили по два мяча в текущем розыгрыше УПЛ.