 УПЛ. Динамо - Металлист 1925 0:0. Усложнение как способ существования ᐉ UA-Футбол
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УПЛ. Динамо - Металлист 1925 0:0. Усложнение как способ существования

Премьер-лига
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(1 голосов)

Харьковчане закрыли календарный гол, у киевлян - еще один матч

УПЛ. Динамо - Металлист 1925 0:0. Усложнение как способ существования

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" набрало форму. Пусть слишком поздно, пусть в условиях, когда в некоторых турнирах уже нет возможности исправить ошибки (Лига Европы). Но факт остается фактом: Мирча Луческу снова получил на руки козырь, которым может перекрывать критику.

Но партия еще не завершена. Ее не завершал даже сегодняшний матч против "Металлиста 1925". Это для харьковчан отчетный матч – последняя игра календарного года, а вот киевляне еще сыграют на следующей неделе против "Металлиста". Главное было снова не выстрелить себе в ногу и не сделать ту встречу необходимостью за что-то там реабилитироваться (в случае отсутствия победы сегодня).

"Динамо" начало активно, что вылилось в несколько моментов Ваната, но особенно – Сидорчука. Сергей хорошо приложился к мячу и испытал на прочность перчатки Мозиля. Впоследствии пристрелялся и Ванат, которому сначала не хватало точности. Однако апогей стараний киевлян, момент целого тайма – это фол Беки против Сидорчука в штрафной площади.

Судья без раздумий указал на одиннадцатиметровую отметку, с которой… не забил Виктор Цыганков. Лидер "Динамо" пробил сильно и не по центру, но голкипер все равно дотянулся до мяча.

"Динамо" играло неплохо, но последнего штриха, последней точки не хватало. Возможно, именно поэтому Мирча Луческу решил в перерыве обновить кадровую ситуацию в атаке, выпустив Беседина и Гармаша. К слову, остался на поле Лонвейк – он был одним из самых активных до перерыва. На него, очевидно, надеялись и во втором тайме.

И на признанных лидеров "Динамо" – Сидорчука, Буяльского. А вот о "Металлисте 1925" не говорим, ведь поводов он не давал. Абсолютно пресный первый тайм, игра от соперника во втором. Надежды харьковчан жили аккуратно до первого гола соперника.

А его все не было и не было. Тренер "Динамо" по чуть-чуть даже начал нервничать, сделав еще одну двойную замену (теперь уже терпение лопнуло и относительно Лонвейка). Самое тревожное для болельщиков "Динамо" – что и моментов слишком уж удобных не было… До 68-й минуты, когда Мозиль остановил удар по своим воротам сейвом, а Шепелев на добивании, казалось бы, забивает "верного". Но не попал.

Еще чуть позже ударить по воротам представилась возможность у Сидорчука. "Динамо" создало достаточно моментов для как минимум одного результативного маневра, но все они были бездарно потеряны поспешными и суетливыми движениями. И за такое расточительство наказание могло быть большее, чем потеря двух очков. "Динамо" могло проиграть, если бы Ременюк использовал ошибку Нещерета.

0:0. И теперь действительно в последнем матче года нужно бороться не только за очки, но и за моральное равновесие.

УПЛ. 15-й тур. 26.11.2022
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Арбитр в поле - Максим Козиряцкий
"Динамо" - "Металлист 1925" 0:0

"Динамо": Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 62), Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Денис Гармаш 46), Владислав Ванат (Артем Беседин 46), Виктор Цыганков, Александр Караваев (Кахим Пэррис 83), Джастин Лонвейк (Владимир Шепелев 62), Илья Забарный, Виталий Буяльский

"Металлист 1925": Олег Мозиль, Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе (Ярослав Мартынюк 57), Андрей Борячук (Андрей Чирук 76), Ростислав Русин, Андрей Ременюк, Игорь Курило, Дмитрий Кравченко (Михаил Шершень 84), Артем Габелок, Максим Жичиков

Предупреждения: Александр Караваев 54, Артем Беседин 91, Виталий Буяльский 92 - Евгений Ткачук 24, Игорь Курило 33, Дмитрий Капинус 71
Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 44

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (9)
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MaximSK (Киев)
26.11.2022 в 16:32
После такой осечки ни то что чемпионство, даже второе место нам не светит, вроде теперь нету долгих переездов, а игроки по прежнему никакие. а счет 0:0 стал слишком часто повторяться.
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0
sidor3 (Киев)
26.11.2022 в 16:31
Я сегодня вспомнил приезд Лобановского в Динамо после Эмират. Первая тренировка была у компьютера. Он определял экю каждого игрока. самое ужасное было у Леоненко. У его котов выше и пол команды ушло. А потом успех через год. Что можно сделать с Бесединым Шепелевым Поповым Караваевым Кулачем Бойко Гармашем Андриевским Кабаевым и др. Ненужно проверять Игоречка Суркиса там супер минус все в Казино и картах. И уважаемому Луческу с твоим возрастом ты ничего не сделаешь с татуированными дыбилами. Брось это благодаря тебе мертвое Динамо два года существовало финансово. поживи для себя последние годы жизни. А новое Динамо может возродится когда не будет Суркисов и кучи ненужных работников клуба
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0
0
oleg dynamo (львівська)
26.11.2022 в 16:28
За кого я вболіваю? це жах....вся команда пхає Сидору мяч раз за разом,а той деградував майже повністю і користі з його дій нема(всі паси назад,в бік ,ніякого креативу,а якщо вперед то втрата мяча,а пеналь на Сидорі це заслуга рижика який віддав пяткою на вільну зону)..Дідо поміняв Лонвейка на Шепелєва і користі нуль до речі та як все(може Лонвейк і забив би з 2 метрів у пусті замість Шепелєва).Артемка в нападі це як за СРСР колгосп імені " 40 лет без урожая",тут навіть критики нехватає(хотя я сам надіюсь що його прорве ,але напевно не дочекаюсь...)Рижик раньше робив якість дії в бік креативу,зараз того нічого немає...кияни грають майже без моментів,не бачу за рахунок чого гра киян може змінитись...сумно...
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0
0
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anоnimus (Київ)
26.11.2022 в 16:16
Радий за Харьківських дідів. Після всього пережитого через Суркісів і КО вони заслужили трохи радості.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
26.11.2022 в 16:08
Все закономірне! Тільки жалко,що я не дочекався,як диктор волає на пропущений гол: " НУ ЯК ЖЕ ТАААК!"
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.11.2022 в 16:05
Як казав один у чаті , сама краща оборона суперників Динамо - це бєсєдін в нападі . Всіх з здобутим очком !
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+2
0
Усе буде добре (Київ)
26.11.2022 в 16:01
Відмучилися убогі...
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+3
0
avatar
WuTаng (Київ)
26.11.2022 в 15:56
Загнали опзж-собак в будку. Я задоволений.
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+2
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.11.2022 в 16:10
Якщо ти думаєш що ізя і олімпійський комітет засмутився - то сильно помиляєшся .
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+2
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