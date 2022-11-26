УПЛ. Динамо - Металлист 1925 0:0. Усложнение как способ существования

"Динамо" набрало форму. Пусть слишком поздно, пусть в условиях, когда в некоторых турнирах уже нет возможности исправить ошибки (Лига Европы). Но факт остается фактом: Мирча Луческу снова получил на руки козырь, которым может перекрывать критику.

Но партия еще не завершена. Ее не завершал даже сегодняшний матч против "Металлиста 1925". Это для харьковчан отчетный матч – последняя игра календарного года, а вот киевляне еще сыграют на следующей неделе против "Металлиста". Главное было снова не выстрелить себе в ногу и не сделать ту встречу необходимостью за что-то там реабилитироваться (в случае отсутствия победы сегодня).

"Динамо" начало активно, что вылилось в несколько моментов Ваната, но особенно – Сидорчука. Сергей хорошо приложился к мячу и испытал на прочность перчатки Мозиля. Впоследствии пристрелялся и Ванат, которому сначала не хватало точности. Однако апогей стараний киевлян, момент целого тайма – это фол Беки против Сидорчука в штрафной площади.

Судья без раздумий указал на одиннадцатиметровую отметку, с которой… не забил Виктор Цыганков. Лидер "Динамо" пробил сильно и не по центру, но голкипер все равно дотянулся до мяча.

"Динамо" играло неплохо, но последнего штриха, последней точки не хватало. Возможно, именно поэтому Мирча Луческу решил в перерыве обновить кадровую ситуацию в атаке, выпустив Беседина и Гармаша. К слову, остался на поле Лонвейк – он был одним из самых активных до перерыва. На него, очевидно, надеялись и во втором тайме.

И на признанных лидеров "Динамо" – Сидорчука, Буяльского. А вот о "Металлисте 1925" не говорим, ведь поводов он не давал. Абсолютно пресный первый тайм, игра от соперника во втором. Надежды харьковчан жили аккуратно до первого гола соперника.

А его все не было и не было. Тренер "Динамо" по чуть-чуть даже начал нервничать, сделав еще одну двойную замену (теперь уже терпение лопнуло и относительно Лонвейка). Самое тревожное для болельщиков "Динамо" – что и моментов слишком уж удобных не было… До 68-й минуты, когда Мозиль остановил удар по своим воротам сейвом, а Шепелев на добивании, казалось бы, забивает "верного". Но не попал.

Еще чуть позже ударить по воротам представилась возможность у Сидорчука. "Динамо" создало достаточно моментов для как минимум одного результативного маневра, но все они были бездарно потеряны поспешными и суетливыми движениями. И за такое расточительство наказание могло быть большее, чем потеря двух очков. "Динамо" могло проиграть, если бы Ременюк использовал ошибку Нещерета.

0:0. И теперь действительно в последнем матче года нужно бороться не только за очки, но и за моральное равновесие.

УПЛ. 15-й тур. 26.11.2022

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Арбитр в поле - Максим Козиряцкий

"Динамо" - "Металлист 1925" 0:0

"Динамо": Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 62), Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Денис Гармаш 46), Владислав Ванат (Артем Беседин 46), Виктор Цыганков, Александр Караваев (Кахим Пэррис 83), Джастин Лонвейк (Владимир Шепелев 62), Илья Забарный, Виталий Буяльский

"Металлист 1925": Олег Мозиль, Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе (Ярослав Мартынюк 57), Андрей Борячук (Андрей Чирук 76), Ростислав Русин, Андрей Ременюк, Игорь Курило, Дмитрий Кравченко (Михаил Шершень 84), Артем Габелок, Максим Жичиков

Предупреждения: Александр Караваев 54, Артем Беседин 91, Виталий Буяльский 92 - Евгений Ткачук 24, Игорь Курило 33, Дмитрий Капинус 71

Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 44