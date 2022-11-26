Чемпионы ужасных газонов. Ингулец - Верес 1:0

Если Александр Поворознюк все еще мечтает встретиться с "Реалом", то ему все домашние игры чемпионата Украины нужно проводить с ноября по март. Шансы победить любого оппонента в этом случае возрастут в десятки раз. И, я вас уверяю, даже мадридский гранд вряд ли оставит поле в ​​Петровом с победой. Не потому, что владелец "Ингульца" всегда возит с собой автомат. Все банальнее: качество газона в Петрово в этот период соответствует вашим худшим представлениям об украинском футболе и переливался где зеленым, где желтым, где черным, а где бледно-серым. В свое время от поля страдал сам "Верес", когда только делал первые шаги в профессиональном футболе после возвращения. Сейчас идентичная ситуация у "Ингульца". В понедельник на этом же газоне "казаки" не оставили шансов "Львову". Сейчас поставили перед дилеммой "Верес", который просто не знал, как на таких газонах играть.

Хотя дело еще в том, что очень многое на таких полях решает первый гол. Возможно, потому, что "Ингулец" на нем может тренироваться ежедневно, быстрее адаптацию прошли именно хозяева и забили быстрый гол: Запорожец забросил на правый край штрафной на Ситало, тот принял спиной, его первый удар заблокировал Мельник, однако со второй попытки нападающий, который должен помнить легендарные херсонские газоны в 37-й школе или на стадионе "Спартак", с нулевого угла от стойки все же положил мяч в рамку.

"Верес" пытался отвечать, однако за первый тайм удалось лишь несколько раз добраться до чужой штрафной. А вот незадолго до свистка на перерыв хозяева могли доводить дело до разгрома: спасала невероятная реакция Когута, который дважды в течение минуты на инстинктах вытянул почти удары в упор от Марусича и Ковалева.

Второй тайм прошел в попытках "народного клуба" как-то затолкать мяч в ворота противника. По классике использовали фланги, откуда грузили подачи в штрафную в надежде, что кто-то выиграет борьбу в дисциплине пляжного футбола. Самый противоречивый эпизод всего матча произошел в середине второй 45-минутки, когда после подачи углового в штрафной "Ингульца" мяч попал в туловище или левую руку Ситало. Повторы без замедления не дали точного ответа, нужно ли было арбитру ставить пенальти.

Если считать чисто количество опасных моментов, то поражение "Вереса" вполне заслуженное. Впрочем, особо расстраиваться ровенчанам не нужно. Это была пародия на футбол, где победителей не оказалось. Так же, как и пародия на судейство. Назначать на матч арбитра-посмешище последних недель - это очень странный шаг от Дома футбола. А разрешение от Кривушкина еще и играть на таком газоне – вообще за пределами разумного.

Петрово. Стадион "Ингулец"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Дмитрий Оганесян (Луганск), Евгений Данильченко (Луганск)

Ингулец - Верес 1:0

Гол: Артём Ситало 13

Ингулец: Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец, Владислав Клименко (Андрей Коробенко 54), Максим Марусич (Владимир Одарюк 64), Артём Ситало (Виктор Близниченко 77), Александр Кучеренко, Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев (Владислав Сидоренко 77), Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов, Андрей Кухарук (Тарас Сакив 77)

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Виталий Дахновский (Михаил Сергийчук 79), Александр Лебеденко, Геннадий Пасич, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Евгений Пасич, Владислав Шарай, Николай Гайдучик

Предупреждения: Владимир Одарюк 65, Евгений Запорожец 73 - Семен Вовченко 40, Михаил Сергийчук 81, Владислав Шарай 85, Богдан Когут 90+1

Удаление: Владислав Шарай 85 (споры с арбитром)