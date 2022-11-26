ПСВ рассматривает Цыганкова в качестве замены игроку, заявившему о себе на ЧМ-2022

Одним из открытий ЧМ-2022 стал вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо. Он забил переломный гол в ворота сборной Сенегала в первом туре, а также отличился в поединке с Эквадором. Добавьте к этому сильный сезон в составе ПСВ (15 голов и 17 результативных передач в 29 матчах) и развод МЮ с Роналду, и получите потенциальный громкий трансфер уже этой зимой.

В Англии СМИ активно пишут, что манчестерский гранд в ближайшее время сделает предложение клубу из Эйндховена и тот будет не прочь продать свою звезду за 50 млн евро.

Но ПСВ нужно будет найти замену. И вот уже СМИ Нидерландов просчитывают варианты. Издание Soccernews, в частности, утверждает, что потенциальных кандидатов есть два – Еспер Карлссон из АЗ, а также Виктор Цыганков из "Динамо".

Нас, конечно, интересует, в первую очередь, интерес к лидеру атак бело-синих. Пикантности добавляет тот факт, что у Виктора осталось всего полгода действия контракта с "Динамо". Прошлым летом он чуть не оказался в "Жироне" – испанский клуб предлагал 10 млн за него, но Игорь Суркис отказал, рассчитывая, что Виктор заключит новое соглашение. Но, по последней информации, Цыганков понимает, что потом вырваться из "Динамо" будет тяжело и не настроен продлевать контракт.

Как следствие, ПСВ может сделать "Динамо" предложение зимой, но значительно ниже того, которое хотел бы услышать Игорь Суркис. Или заключит предварительное соглашение с самим Виктором, чтобы летом он перешел свободным агентом.

Добавим, что transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 млн. евро. В нынешнем сезоне он забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за "Динамо".

Также напомним, что в свое время в аренде в ПСВ играл Александр Зинченко.