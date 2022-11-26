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Луческу о ничьей с Металлистом 1925: В Динамо всегда сражаются за самые высокие места и победы
Киевляне сыграли 0:0
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу на пресс-конференции после игры против харьковского "Металлиста 1925" рассказал о проблемах команды в атаке и исполнителях пенальти.
Вы назначаете пенальтиста перед игрой или футболисты сами решают, кто будет выполнять 11-метровый?
"В каждой команде есть игрок, исполняющий пенальти. У нас это Виктор Цыганков – он первым подходит к мячу, если находится на поле. Когда в команде были де Пена и Родригес, в нашем распоряжении было больше пенальтистов, они чередовались.
В прошлый раз Цыганков забил, пробив в левый угол, а сегодня решил сменить угол – и вратарь сыграл удачно. Пенальти – это всегда лотерея.
Было достаточно моментов, чтобы мы забили кроме пенальти. Все, что касается игры в штрафную – это работа на тренировках, моя зона ответственности. Все, что происходит в штрафной площадке – это уже ответственность каждого игрока.
У Шепелева был момент, когда он не попал в ворота с нескольких метров, и был также эпизод, когда он мог пробивать, но отдал пас. В штрафной нужно мастерство игрока, его дриблинг и умение принять правильное решение.
Мы слишком долго контролируем мяч, никто из наших игроков не берет на себя ответственность, чтобы обыграть и создать численное преимущество. Это могут сделать Цыганков и Буяльский, но этого мало, когда вся команда соперника уходит в оборону.
Нам нужно, чтобы все игроки принимали участие в атаках, все приходили в штрафную. Однако никто не хочет рисковать и обыгрывать, входить в дриблинг.
Каждый соперник играет против нас с удвоенной энергией и мотивацией. Это понятно, они ведь играют против киевского "Динамо" и обороняются всей командой. Поэтому нам нужно раскрывать оборону и рисковать. Мы доводим мяч до штрафной, входим в штрафную, зарабатываем угловые...
Сегодня мы выполнили 13 угловых, а у соперника был один, после которого они могли нам забить. Все сводится к тому, что на поле нужны личности, "киллеры", которые должны наносить решающий удар.
Понимаю, что некоторые ребята играют под давлением, чувствуют ответственность и это давление сковывает их действия. В "Динамо" всегда сражаются за самые высокие места и победы".
Как подвести игроков к тому, чтобы они брали ответственность и завершали созданные моменты?
"В плане завершения и ведения игры в атаке многое зависит от центрального нападающего. Но, к сожалению, ни Ванат, ни Беседин не могут сохранить мяч, им сложно входить в комбинации с игроками средней линии.
Их сильные стороны – это скорость, они могут использовать свободные зоны за спиной защитников. А при такой сумбурной игре, когда у соперника насыщенная оборона, они теряют мяч.
Еще одно оружие, которое нужно было сегодня использовать – это дальние удары. Но мы били слишком издалека. И Забарный, и Вивчаренко еще имели время и возможность входить в ударные зоны и осуществлять удары оттуда. Но, опять-таки, была спешка и суета в принятии решений.
Мы контролировали ход игры, контролировали мяч, создавали моменты, хорошо прессинговали после потери мяча в зоне атаки соперника – в общем, все делали правильно, но для гола не хватало завершающего паса, завершающего удара.
Сейчас на чемпионате мира наблюдается тенденция увеличения количества компенсированного времени. У нас же команды, устраивающие счет, тянут время, они долго проводят замены и медленно вводят мяч в игру.
Нужно попробовать брать пример с чемпионата мира – прибавлять столько времени, сколько было потрачено соперником. Возможно, мы придем к следующему году. Ведь такие задержки сбивают темпы игры".
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