Вирт: Это не оправдание поражения, но арбитр ошибался слишком много

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение от "Ингульца" в рамках 15-го тура УПЛ.

"Когда мы приехали в Петрово, увидели поле – поняли, что комбинационного футбола здесь не будет. Зато будет много борьбы. Это подтвердила и сама игра.

В первом тайме футболисты "Ингульца" играли немного более агрессивно. Они забили и имели еще два стопроцентных случая. Хорошо в этих эпизодах сыграл Богдан Когут.

В перерыве мы пытались внести коррективы в игру. Через центр нам не удавалось атаковать. Пытались включать фланги и прибавлять скорости. В принципе, вторым таймом я доволен. Мы много атаковали, создавали моменты. К сожалению, не забили. Мало забиваем в последних матчах.

Сегодня из-за простуды не сыграл Дмитрий Клёц. Его не хватало. У него два дня была температура. Мы ночевали в отеле без света, перед этим была длинная дорога и эта простуда ему помешала сыграть.

Результат – не в нашу пользу. Было тяжело. Потому что наши технические футболисты ничего не смогли создать на таком поле. Пытались сыграть за счет скорости, бойцовских качеств. Не вышло. Будем готовиться ко второму кругу чемпионата.

Относительно удаления Владислава Шарая – я так понял, что за брань он получил второе предупреждение. Что касается судейства в целом, то я много решений арбитра не понял. Он в обе стороны много ошибался. Это не оправдание нашего поражения, но арбитр ошибался слишком много.

Мы завершили год четырьмя поражениями. Считаю, что на это повлиял и календарь. Мы в конце года играли с "Зарей", "Шахтером", "Динамо", "Александрией" – все тяжелые матчи. И никто из этих соперников не обыграл нас в одни ворота. Как и сейчас. Мы вполне могли получить хотя бы ничью.

Концовка года – не лучшая в плане результата. Но вообще игрой я доволен. Мы набрали 17 очков. Я доволен этим результатом. Для нас это хорошее показатель. Однозначно есть над чем работать. Перед стартом сезона нас записывали в откровенные аутсайдеры. Но сезон показал, что это не так. Отдохнем, проведем точечную селекцию и продолжим борьбу во втором круге", – рассказал Вирт.