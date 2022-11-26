Гармаш сыграл свой 350-й матч за Динамо

Сегодня в матче 15-го тура УПЛ "Динамо" - "Металлист 1925" полузащитник киевлян Денис Гармаш провел свой 350-й поединок на клубном уровне в составе "бело-синих".

Из этих 350 матчей 227 игр Денис провел в Чемпионатах Украины, 28 – в Кубке, 88 – в Лиге чемпионов и Лиге Европы и 7 – в Суперкубке Украины.

Напомним, Гармаш дебютировал в составе "Динамо" 31 октября 2007 в матче 1/8 финала Кубка Украины. Тогда киевляне одержали победу над "ИгроСервисом" из Симферополя (4:1).