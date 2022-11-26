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Гармаш сыграл свой 350-й матч за Динамо
Солидная цифра
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня в матче 15-го тура УПЛ "Динамо" - "Металлист 1925" полузащитник киевлян Денис Гармаш провел свой 350-й поединок на клубном уровне в составе "бело-синих".
Из этих 350 матчей 227 игр Денис провел в Чемпионатах Украины, 28 – в Кубке, 88 – в Лиге чемпионов и Лиге Европы и 7 – в Суперкубке Украины.
Напомним, Гармаш дебютировал в составе "Динамо" 31 октября 2007 в матче 1/8 финала Кубка Украины. Тогда киевляне одержали победу над "ИгроСервисом" из Симферополя (4:1).
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