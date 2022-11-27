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Невзрачно. Фоторепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 0:0

Премьер-лига
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Алина Ерофеева через фото рассказывает о событиях на стадионе имени Валерия Лобановского

Невзрачно. Фоторепортаж с матча Динамо - Металлист 1925 0:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" выглядело безоговорочным фаворитом против "Металлиста 1925", который осень вряд ли может занести себе в актив. Однако выиграть у середняка украинского чемпионата коллективу Мирчи Луческу не удалось. К тому же, киевляне еще не реализовали пенальти: Виктор Цыганков не смог улучшить свой бомбардирский показатель в клубе и увеличить собственную стоимость (по мнению Игоря Суркиса). Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион в Мариинском парке столицы и делится от увиденного через фоторепортаж.

Фотогалерея

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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