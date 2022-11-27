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Львов - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Львов - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: УПЛ/Автор невідомий
Чемпионат Украины в 2022-м календарном году подходит к завершению. Играют последний тур, а некоторым еще нужно будет подтянуть хвосты. Для "Львова" этот матч – возможность немного улучшить турнирное положение и не идти на перерыв в статусе последнего коллектива. А "Колос" должен добыть результат для морального равновесия. Ведь в последнее время у команды Вишняка с победами не клеится.
Прямая онлайн видеотрансляция матча 15-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 27-го ноября, в 13:00 на платформе Setanta Sports. Игру также покажет YouTube-канал платформы. Так что смотрим прямо в этой новости.
Львов" 13:00 "Колос"
VBET-лига. 15-й тур
27 ноября, Львов, стадион "СКИФ"
Арбитр: Ю.Иванов
Трансляция: канал "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OOT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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