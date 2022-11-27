Львов - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Чемпионат Украины в 2022-м календарном году подходит к завершению. Играют последний тур, а некоторым еще нужно будет подтянуть хвосты. Для "Львова" этот матч – возможность немного улучшить турнирное положение и не идти на перерыв в статусе последнего коллектива. А "Колос" должен добыть результат для морального равновесия. Ведь в последнее время у команды Вишняка с победами не клеится.

Прямая онлайн видеотрансляция матча 15-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 27-го ноября, в 13:00 на платформе Setanta Sports. Игру также покажет YouTube-канал платформы. Так что смотрим прямо в этой новости.

Почему Селезнев не играет за "Минай", как случилось, что "Металлистом" руководит Кобин, а "Львов" устраивает скандалы – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>

VBET-лига. 15-й тур

27 ноября, Львов, стадион "СКИФ"

Арбитр: Ю.Иванов

Трансляция: канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OOT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол