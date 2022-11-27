 Львов - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Львов - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
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Львов - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Львов - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: УПЛ/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины в 2022-м календарном году подходит к завершению. Играют последний тур, а некоторым еще нужно будет подтянуть хвосты. Для "Львова" этот матч – возможность немного улучшить турнирное положение и не идти на перерыв в статусе последнего коллектива. А "Колос" должен добыть результат для морального равновесия. Ведь в последнее время у команды Вишняка с победами не клеится.

Прямая онлайн видеотрансляция матча 15-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 27-го ноября, в 13:00 на платформе Setanta Sports. Игру также покажет YouTube-канал платформы. Так что смотрим прямо в этой новости.

Почему Селезнев не играет за "Минай", как случилось, что "Металлистом" руководит Кобин, а "Львов" устраивает скандалы – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>

Львов" 13:00 "Колос"

VBET-лига. 15-й тур
27 ноября, Львов, стадион "СКИФ"
Арбитр: Ю.Иванов
Трансляция: канал "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OOT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: ФК Львов Колос (Ковалевка)
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