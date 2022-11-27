 Заря - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Заря - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
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Заря - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Заря - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" еще имеет не сыгранный матч с "Шахтером", однако это уже весной. Так что против "Зари" в Киеве закарпатцы закроют для себя календарный год. Команда Владимира Шарана попытается одержать вторую подряд победу, сохранив то настроение, которое сформировалось после встречи с "Металлистом".

"Заря" решает свои задачи. И для нее победа над аутсайдером является обязательной программой. Матч 15-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 27-го ноября, в 14:00. Прямую видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН и YouTube канал FootballHab. Смотрим прямо в этой новости.

Почему Селезнев не играет за "Минай", как случилось, что "Металлистом" руководит Кобин, а "Львов" устраивает скандалы – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>

"Заря" 14:00 "Минай"

VBET-лига. 15-й тур
27 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Арбитр: А.Деревинский
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай
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