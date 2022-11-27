Заря - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Минай" еще имеет не сыгранный матч с "Шахтером", однако это уже весной. Так что против "Зари" в Киеве закарпатцы закроют для себя календарный год. Команда Владимира Шарана попытается одержать вторую подряд победу, сохранив то настроение, которое сформировалось после встречи с "Металлистом".

"Заря" решает свои задачи. И для нее победа над аутсайдером является обязательной программой. Матч 15-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 27-го ноября, в 14:00. Прямую видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН и YouTube канал FootballHab. Смотрим прямо в этой новости.

Почему Селезнев не играет за "Минай", как случилось, что "Металлистом" руководит Кобин, а "Львов" устраивает скандалы – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>

VBET-лига. 15-й тур

27 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: А.Деревинский

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол