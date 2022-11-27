Мозиль: Угадал, куда мог пробить Цыганков. Реагировал по удару

Вратарь "Металлиста 1925" Олег Мозиль дал комментарий после ничьей с "Динамо" (0:0) в 15-м туре УПЛ. В этом поединке он отразил пенальти в исполнении Виктора Цыганкова.

"Конечно, "Динамо" играло первым номером и имело больше моментов у наших ворот. Хотя у нас были свои моменты в атаке и шансы для взятия ворот Нещерета имели. Думаю, что ничья – закономерный результат.

Пенальти? Я особо не видел, смотрел только за мячом. Слышал звук в поле, но еще не видел повторов. А ударили ли по ногам игрока "Динамо"? Не знаю. Реагировал по удару. Помог своей команде. А бог мне помог. Угадал, куда мог пробить Цыганков", - сказал Мозиль.