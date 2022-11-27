УПЛ. Львов - Колос 0:1. Столкновение двух кризисов

"Колос" не выигрывал в последних четырех турах УПЛ, "Львов" начинал тур в статусе последней, худшей команды турнирной таблицы. Безусловно, обоим очень нужны были не просто очки, а победа. Но могло ли это стать залогом яркого футбола?

По логике вещей, должно было... Но по факту – нет. "Львов" в любой ситуации не отступает от своего стиля, концентрируясь, прежде всего, на разрушении, а уже потом – на конструктиве. Дулуб традиционно выставил трех центральных защитников, да ещё и насытил опорную зону. Далеко не последним по уровню мастерства футболистам "Колоса" типа Ориховского, Безбородько, Болбата (а Мякушко остался в запасе) было несладко.

Хотя атаковал и задавал темп именно "Колос". Весь первый тайм. Моментов много у ковалевцев не было, но малое количество компенсировало высокое качество. Высокое, но не высочайшее. Потому что самое высокое – это гол, а тут немного не хватило. Сначала – Безбородько после паса Болбата, а затем – Богданову, который ударом издали всколыхнул каркас.

У "Львова" был удар Бойко, но этого недостаточно, чтобы говорить о полноценном ответе на атаки "Колоса". Казалось, что игру в атаке хозяевам нужно усиливать, но Дулуб поступил иначе: убрал нападающего Ныча, выпустив вместо него игрока защитного плана Крушинского.

Как и в первом тайме, самая большая угроза воротам "Колоса" после перерыва исходила от Бойко. С его ударом не без труда справился Волынец. Еще был маневр от Бугая, но "Львов" снова не дотягивал до "Колоса". У команды Вишняка был удобный шанс забить со стандарта, а затем вообще джек-пот. Муравский на ровном месте сначала подарил мяч Ориховскому, а затем сбил его в штрафной площадке. Пенальти и красная. Из "точки" забил сам пострадавший.

"Львов" после этого включился, создал несколько моментов, но мог пропустить от Ильяина и вообще сделать свое положение критическим. Однако и так плохо: очередное поражение и последнее место. А "Колос" подтягивается к лидерам и еще не закрывает для себя год. В декабре должен быть сыгран перенесенный матч против "Зари".

УПЛ. 15-й тур

27 ноября, Львов, стадион "СКИФ"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

ФК "Львов" - "Колос" 0:1

Гол: Павел Ориховский 69 (пен.)

ФК "Львов": Александр Ильющенков, Назарий Муравский, Артем Вовкун (Михаил Шишка 59), Виталий Бойко (Артур Ременяк 80, Виталий Михайлив 85), Владислав Бугай, Назарий Ныч (Борис Крушинский 46), Роман Никитюк, Павел Полегенько, Сергей Симинин, Артем Мильченко, Александр Васильев

"Колос": Евгений Волынец, Евгений Смирный (Олег Ильин 54), Павел Ориховский (Сергей Мякушко 79), Вадим Милько, Евгений Новак, Денис Безбородько (Владимир Лысенко 70), Алексей Зозуля, Владислав Емец, Сергей Чоботенко, Сергей Болбат (Евгений Задоя 79), Андрей Богданов

Предупреждения: Роман Никитюк 52 - Сергей Чоботенко 7, Евгений Смирный 48, Владислав Емец 62

Удаление: Назарий Муравский 68