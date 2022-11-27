 В Ужгороде проходит благотворительный матч в поддержку ВСУ. Видеотрансляция события ᐉ UA-Футбол
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В Ужгороде проходит благотворительный матч в поддержку ВСУ. Видеотрансляция события

Премьер-лига
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Сбор на дроны и автомобили

В Ужгороде проходит благотворительный матч в поддержку ВСУ. Видеотрансляция события

UA-Футбол
Новина українською

В Ужгороде сегодня, 27-го ноября, проходит очередной благотворительный матч в поддержку ВСУ. Организаторы намерены собрать три миллиона гривен, использовав их на приобретение дронов и автомобилей для Армии.

Прямая видео трансляция матча – на телеканале 2+2 и YouTube канале FootbalHab.

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