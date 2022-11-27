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В Ужгороде проходит благотворительный матч в поддержку ВСУ. Видеотрансляция события
Сбор на дроны и автомобили
В Ужгороде сегодня, 27-го ноября, проходит очередной благотворительный матч в поддержку ВСУ. Организаторы намерены собрать три миллиона гривен, использовав их на приобретение дронов и автомобилей для Армии.
Прямая видео трансляция матча – на телеканале 2+2 и YouTube канале FootbalHab.
Футбол заради перемоги
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