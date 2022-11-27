Заря - Минай 1:1. Умение терпеть и один стандарт - рецепт сенсации в экстремальных условиях

Если в субботу "Динамо" принимало в Киеве "Металлист 1925" на изумрудном газоне стадиона имени Лобановского, то уже в воскресенье столицу накрыл снежный фронт, поэтому игра между "Зарей" и "Минаем" фактически проходила в сугробах. Мелкий снег сыпал все время, что очень сильно влияло на футбол в исполнении обеих команд. Мяч, как в пляжном футболе, не катился, чтобы посылать его вперед, нужно было поднимать. Но и подстроиться для удара было не так просто из-за скользкого покрытия.

Понятно, что защищаться в таких условиях было гораздо легче, чем атаковать. "Заря" должна была идти вперед, ведь имела прекрасную возможность опередить "Динамо" и вплотную приблизиться к "Шахтеру". "Минай" стремился закрепиться в середине турнирной таблицы, поэтому и один балл - это уже достижение, тем более в противостоянии с фаворитом.

Чтобы хоть как-то ускорить игру, луганчане пытались играть за счет забросов в направлении Русина и Кирюханцева на фланги, а те уже должны были искать Мишнева, который снова играл как центральный форвард. Были отрезки, когда подопечные Ван Леувена по привычке пытались разыгрывать мяч за счет коротких передач, но, как указывалось выше, пасы регулярно прерывались соперником, потому что снег тормозил полет салатового шара. К слову, очень неудачный выбор цвета для такой погоды. Возможно, футболисты и видели мяч, но по трансляции можно было только догадываться, где в тот или иной момент находится игровой снаряд.

Конечно, "Заря" обладала ощутимым преимуществом в работе с мячом. Но до опасных моментов дело доходило очень редко. Собственно, за первые 45 минут только раз – когда после подачи углового Батагов поставил корпус в штрафной площадке и пробил с разворота, но мяч попал в перекладину. Можно еще вспомнить попытку добивания Булецы или заброс Русина с фланга, но мяч в итоге в цель не летел. Что касается игры "Миная" в атаке, то скромные попытки прессинга в начале игры хоть и выглядели перспективно, но результатов не дали. Постепенно они сошли на нет, а выбегать в контратаки закарпатцы возможности не имели – еще раз повторим, мяч не катился, чтобы можно было ускориться.

В перерыве Ван Леувен заменил Мишнева Антюхом и перевел Русина в центр атаки. Но не тактические изменения сыграли свою роль – похоже, луганчане лучше подстроились под состояние снежного поля и, наконец, смогли добавить скорости и аккуратнее работать с мячом. В первую очередь это касалось возможности подработать его под удар. Если выстрел Бутко из угла штрафной на 54-й минуте был очень опасным, но пристрелкой, то уже на 61-й счет был открыт. После подачи с фланга защитник "Миная" выбил мяч со штрафной, но точно на Бражко. Володя убрал оппонента и идеально пробил метров с 24-х в нижний угол. Как ни тянулся Бандура, а спасти свою команду у кипера шансов не было.

Играть еще было полчаса. Теоретически, "Минай" мог бы попытаться перестроиться, но проблема в том, что "Заря" и не думала сбавлять обороты. Луганчане продолжали идти вперед, как следствие, закарпатцы были вынуждены все силы направлять в защиту. Кажется, за весь второй тайм Мацапура только однажды вступил в игру, когда в прыжке прервал подачу с фланга.

Все шло к победе луганцев, но уже в компенсированное арбитром время "Минай" зарабатывает стандарт. Первая подача – удар головой и Снурницын выбивает из пустых ворот. Повезло. Второй угловой – Имереков выбивает и попадает в Батагова, Мацапура ведет борьбу с Гончаром, мяч отлетает к Твердохлибу, который стоит перед пустыми воротами – 1:1. Занавес.

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27 ноября. Киев. Стадион Динамо им.Лобановского

"Заря" - "Минай" 1:1

Голы: Бражко 61 – Твердохлиб 90+1

"Заря": Мацапура – ​​Данченко (Вантух 71), Имереков, Батагов, Бутко – Бражко, Чурко, Булеца (Михайленко 90+2) – Кирюханцев (Снурницын 87), Мышнев (Антюх 46), Русин (Хлань 7)

Тренер: Патрик Ван Леувен

"Минай": Бандура – ​​Дмитрук (Кравчук 81), Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев (Паламарь 88), Витенчук – Кулиев (Колесник 71), Твердохлеб, Воробчак (Байдал 88) – Вишневский (Гончар 71)

Тренер: Владимир Шаран

Арбитр: Алексей Арановский

Предупреждение: Трубочкин 69