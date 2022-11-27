Заря - Минай 1:1. Видео голов и обзор поединка

В сегодняшнем матче 15-го тура УПЛ встретились "Заря" и "Минай". Счет удалось открыть силами Бражко на 61-й минуте. Казалось, что матч завершится минимальной победой луганчан, но все сложилось иначе. Уже в добавленное время Твердохлиб своим голом смог сравнять счет. Таким образом, команды разделили очки на двоих, и этому не смог помешать даже сильный снегопад.

УПЛ. 15-й тур

"Заря" - "Минай" 1:1

Голы: Бражко 61 – Твердохлиб 90+1