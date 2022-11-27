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Шмыгаль: Нам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины
Энергетики работают круглосуточно
Getty Images / Global Images Ukraine
К концу недели энергетики стабилизировали работу энергосистемы, однако, остается дефицит мощности на уровне 20%. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.
"По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей", - написал Шмигаль.
Также стало известно, что ЕБРР и Нидерланды выделяют НЭК "Укрэнерго" 372 млн. евро для оперативного ремонта повреждений от атак россии. Кроме того, Норвегия выделяет НАК "Нафтогаз Украины" 200 млн. евро для закупки газа. Еще 300 млн евро на эти цели выделяет ЕБРР, а Кабмин передал Нафтогазу 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в наши хранилища.
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