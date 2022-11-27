Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Леувен: Получили гол на последних минутах из чистого положения вне игры
Коуч луганчан о ничьей с командой Шарана
Фото: Аліна Єрофеєва
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал
-Сегодня была совсем не футбольная погода, поле было заснеженным и это только прибавляло испытаний. Это не позволило нам играть в наш футбол.
- В первом тайме не смогли забить, но реализовали один из созданных моментов во втором. А потом на последних минутах мы получаем гол, из чистого положения "вне игры". Арбитры недосмотрели этот момент. Но вообще-то мы должны свои моменты реализовывать, забивать еще для того, чтобы даже такие мячи из офсайда нам не испортили счет.
-Завершение матча для Вашей команды было напряженным. Возможно, с заменами что-то не так, возможно их не хватило?
-У нас часто так выходит, что если не забиваем в первом тайме, то второй уже проходит не очень слаженно. Замены я производил смотря на то, доволен действиями игроков в эпизодах игры или нет.
Популярное сейчас
- Аталанта нашла замену Малиновскому в Москве
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Пресссекретарь ФИФА: Нет никаких проблем в том, что Ондуа играл с российским флагом на бутсах
- Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО