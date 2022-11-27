Ван Леувен: Получили гол на последних минутах из чистого положения вне игры

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал ничью с "Минаем" в рамках 15-го тура УПЛ.

-Сегодня была совсем не футбольная погода, поле было заснеженным и это только прибавляло испытаний. Это не позволило нам играть в наш футбол.

- В первом тайме не смогли забить, но реализовали один из созданных моментов во втором. А потом на последних минутах мы получаем гол, из чистого положения "вне игры". Арбитры недосмотрели этот момент. Но вообще-то мы должны свои моменты реализовывать, забивать еще для того, чтобы даже такие мячи из офсайда нам не испортили счет.

-Завершение матча для Вашей команды было напряженным. Возможно, с заменами что-то не так, возможно их не хватило?

-У нас часто так выходит, что если не забиваем в первом тайме, то второй уже проходит не очень слаженно. Замены я производил смотря на то, доволен действиями игроков в эпизодах игры или нет.