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Бразильский клуб готов предложить Шахтеру 4.5 млн евро за половину прав на Витао
Таким образом донецкий клуб сможет заработать на перепродаже
Фото: SempreInter
Принадлежащий донецкому "Шахтеру" центральный защитник Витао сейчас играет за бразильский "Интернасьональ" в аренде. Как сообщает журналист Александре Эрнст, клуб из Порту-Алегри намерен выкупить игрока у украинской команды.
По информации инсайдера, "Интернасьональ" намерен предложить "Шахтеру" 4.5 миллиона евро за 50 процентов прав на Витао. Таким образом, донецкий клуб сможет получить прибыль после будущей перепродажи защитника.
Аренда Витао в "Интернасьональ" заканчивается уже следующим летом, контракт с "Шахтером" - летом 2024 года. Ранее также сообщалось об
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