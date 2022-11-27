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Бразильский клуб готов предложить Шахтеру 4.5 млн евро за половину прав на Витао

Премьер-лига
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Таким образом донецкий клуб сможет заработать на перепродаже

Бразильский клуб готов предложить Шахтеру 4.5 млн евро за половину прав на Витао

Фото: SempreInter

UA-Футбол
Новина українською

Принадлежащий донецкому "Шахтеру" центральный защитник Витао сейчас играет за бразильский "Интернасьональ" в аренде. Как сообщает журналист Александре Эрнст, клуб из Порту-Алегри намерен выкупить игрока у украинской команды.

По информации инсайдера, "Интернасьональ" намерен предложить "Шахтеру" 4.5 миллиона евро за 50 процентов прав на Витао. Таким образом, донецкий клуб сможет получить прибыль после будущей перепродажи защитника.

Аренда Витао в "Интернасьональ" заканчивается уже следующим летом, контракт с "Шахтером" - летом 2024 года. Ранее также сообщалось об интересе к защитнику со стороны "Валенсии", однако агент игрока опроверг эту информацию.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Витао
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