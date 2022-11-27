Бразильский клуб готов предложить Шахтеру 4.5 млн евро за половину прав на Витао

Принадлежащий донецкому "Шахтеру" центральный защитник Витао сейчас играет за бразильский "Интернасьональ" в аренде. Как сообщает журналист Александре Эрнст, клуб из Порту-Алегри намерен выкупить игрока у украинской команды.

По информации инсайдера, "Интернасьональ" намерен предложить "Шахтеру" 4.5 миллиона евро за 50 процентов прав на Витао. Таким образом, донецкий клуб сможет получить прибыль после будущей перепродажи защитника.