 Селезнев на тренировке Миная едва не травмировал партнеров. После этого он был отстранен от команды ᐉ UA-Футбол
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Селезнев на тренировке Миная едва не травмировал партнеров. После этого он был отстранен от команды

Премьер-лига
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А клуб ждал окончания календарного года, чтобы разорвать сотрудничество

Селезнев на тренировке Миная едва не травмировал партнеров. После этого он был отстранен от команды

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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Сегодня, 27-го ноября, "Минай" провел последний официальный матч календарного года. Закарпатцы на выезде сыграли вничью с "Зарей" (1:1). Интересно, что в это же время формально действующий игрок команды Владимира Шарана Евгений Селезнев играл благотворительный матч с любителями и ветеранами.

Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", Селезнев не играет и не тренируется с "Минаем" с середины октября.

"Как такового невосприятия между Шараном и Селезневым не было и нет. Тренер в коммуникациях с игроком имеет жесткие слово и позицию, а Селезнев не нарушал субординацию. Селезнев нарушал спортивный режим.

Это замечал не только тренерский штаб, но и работники клуба и стадиона. Шаран сначала не рубил с плеча и давал футболисту шанс, но терпение тренера лопнуло, когда на одной из тренировок Селезнев в возбужденном состоянии едва не травмировал двух партнеров по команде. После этого Селезневу был закрыт путь не только на игры, но и на тренировки "Миная", - отмечает источник.

Именно после этого Селезнев прощупывал почву на предмет возможного трудоустройства в "Вересе".

"Игрок поддерживал форму индивидуально. А Шаран до такой степени открестился от него, что при договоренностях об интервью даже предварительно выдвигал условие – не спрашивать о Селезневе", - также говорится в сообщении.

Источник отмечает, что перед началом сезона "Минай" и Селезнев заключили годовой контракт, поскольку соглашение на полгода не регистрировали соответствующие органы (летом подписываются только годовые договоры). Но дополнительно был оформлен документ о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию в конце календарного года.

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"Селезнев и Минай заключили контракт на год, но дополнительно оформили документ о том, что разрывают сотрудничество в конце 2022-го года по обоюдному согласию. Этим документом клуб страховал себя именно от такой ситуации, которая в итоге и сложилась. Этот документ будет активирован" .

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
УПЛ жива

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