Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев на тренировке Миная едва не травмировал партнеров. После этого он был отстранен от команды
А клуб ждал окончания календарного года, чтобы разорвать сотрудничество
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 27-го ноября, "Минай" провел последний официальный матч календарного года. Закарпатцы на выезде сыграли вничью с "Зарей" (1:1). Интересно, что в это же время формально действующий игрок команды Владимира Шарана Евгений Селезнев играл благотворительный матч с любителями и ветеранами.
Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", Селезнев не играет и не тренируется с "Минаем" с середины октября.
"Как такового невосприятия между Шараном и Селезневым не было и нет. Тренер в коммуникациях с игроком имеет жесткие слово и позицию, а Селезнев не нарушал субординацию. Селезнев нарушал спортивный режим.
Это замечал не только тренерский штаб, но и работники клуба и стадиона. Шаран сначала не рубил с плеча и давал футболисту шанс, но терпение тренера лопнуло, когда на одной из тренировок Селезнев в возбужденном состоянии едва не травмировал двух партнеров по команде. После этого Селезневу был закрыт путь не только на игры, но и на тренировки "Миная", - отмечает источник.
Именно после этого Селезнев прощупывал почву на предмет возможного трудоустройства в "Вересе".
"Игрок поддерживал форму индивидуально. А Шаран до такой степени открестился от него, что при договоренностях об интервью даже предварительно выдвигал условие – не спрашивать о Селезневе", - также говорится в сообщении.
Источник отмечает, что перед началом сезона "Минай" и Селезнев заключили годовой контракт, поскольку соглашение на полгода не регистрировали соответствующие органы (летом подписываются только годовые договоры). Но дополнительно был оформлен документ о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию в конце календарного года.
"Селезнев и Минай заключили контракт на год, но дополнительно оформили документ о том, что разрывают сотрудничество в конце 2022-го года по обоюдному согласию. Этим документом клуб страховал себя именно от такой ситуации, которая в итоге и сложилась. Этот документ будет активирован" .
Популярное сейчас
- Бундестим на грани провала. Испания - Германия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 27.11.2022
- У трех сборных в группе Е по три очка, Германия на дне. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Атмосфера в раздевалке сборной Франции улучшилась после отъезда Бензема
- Стало известно, когда состоится перенесенный матч Динамо и Металлиста
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО