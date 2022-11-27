Селезнев на тренировке Миная едва не травмировал партнеров. После этого он был отстранен от команды

Сегодня, 27-го ноября, "Минай" провел последний официальный матч календарного года. Закарпатцы на выезде сыграли вничью с "Зарей" (1:1). Интересно, что в это же время формально действующий игрок команды Владимира Шарана Евгений Селезнев играл благотворительный матч с любителями и ветеранами.

Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", Селезнев не играет и не тренируется с "Минаем" с середины октября.

"Как такового невосприятия между Шараном и Селезневым не было и нет. Тренер в коммуникациях с игроком имеет жесткие слово и позицию, а Селезнев не нарушал субординацию. Селезнев нарушал спортивный режим. Это замечал не только тренерский штаб, но и работники клуба и стадиона. Шаран сначала не рубил с плеча и давал футболисту шанс, но терпение тренера лопнуло, когда на одной из тренировок Селезнев в возбужденном состоянии едва не травмировал двух партнеров по команде. После этого Селезневу был закрыт путь не только на игры, но и на тренировки "Миная", - отмечает источник.

Именно после этого Селезнев прощупывал почву на предмет возможного трудоустройства в "Вересе".

"Игрок поддерживал форму индивидуально. А Шаран до такой степени открестился от него, что при договоренностях об интервью даже предварительно выдвигал условие – не спрашивать о Селезневе", - также говорится в сообщении.

Источник отмечает, что перед началом сезона "Минай" и Селезнев заключили годовой контракт, поскольку соглашение на полгода не регистрировали соответствующие органы (летом подписываются только годовые договоры). Но дополнительно был оформлен документ о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию в конце календарного года.

Читайте также Журналист: У Селезнева конфликт с Шараном