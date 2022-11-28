УПЛ. Александрия - Рух 1:1. Цена самопожертвования

"Рух" забивал в каждом из последних своих шести матчей в УПЛ. Минимум один гол. Однако такая результативная серия не гарантировала команде Кучука положительного результата, ведь бывали в матче, в которых "Рух" пропускал больше. Нестабильность? Наверное, да. Как и у "Александрии", у которой в последних пяти турах – ничья и по две победы с поражениями. Если вчера в контексте матча "Львов" и "Колос" мы говорили о столкновении двух кризисов, то сейчас есть смысл говорить о столкновении двух нестабильных материй.

"Рух" пропускал прошлый тур, "Александрия" сыграла, однако не сыграла перенесенный матч против "Днепра-1", который был запланирован посреди прошлой неделе. Такие "окна" не то, чтобы давали командам возможность перевести дыхание, но позволили зализать раны. Рана "Александрии" – это отсутствие травмированного Калитвинцева (лидер коллектива). Рана "Руха" – это отсутствие по тем или иным причинам сразу восьми игроков. Такие предпосылки не способствовали яркому футболу, так что не удивительно, что в первом тайме мы видели много борьбы и мало конструктива.

Борьба была жесткой. Еще в первом тайме обоим тренерам пришлось производить вынужденные замены (аж три!). А что касается конструктива, то и здесь импульс шел поочередно-эпизодически от обоих участников матча. У "Александрии" Третьяков мог забить, но пробил неточно. Авагимян мог "замкнуть" дальнюю штангу, однако не успел в мяч. "Движение" ответило сначала выходом Климчука тет-а-тет с голкипером (победителем из дуэли вышел Горох), а затем дальним ударом Отабора. Он же оставил за собой и последнее слово в тайме – на этот раз вратарь вытащил его удар низом.

Постепенно "Рух" адаптировался и к полю, и к стилю соперника. Уже на самом старте второго тайма Бабогло в последний момент снял мяч с ноги Таллеса. Активность соперника требовала решительных действий и от "Александрии". Одна из ее атак заканчивалась прострелом, который перехватил вратарь. Это не означало, что хозяева возвращают себе инициативу, но впоследствии они получили четкий ориентир относительно своих дальнейших действий. Соперник остался в меньшинстве и "Александрия" должна была попытаться дожать "Рух". В центре поля за отмашку локтем вторую желтую получил Климчук.

Моменты действительно посыпались. Ледвий должен был тянуть удар Кожушко. Затем защитники львовской команды совместными усилиями отразились от флангового прострела. А еще позже головой бил Бабогло, но направил мяч над перекладиной.

Возможно, "Рух" выдержало бы это давление даже в меньшинстве, но "самопривоз" определил разницу. Юный голкипер Левий умудрился заработать свободный удар на ворота, неправильно распорядившись мячом. "Александрия" нетипичный стандарт разыграла идеально – с мощным, прошивным, результативным ударом Мирошниченко.

Мало веры было в способность гостей отыграться, но "Александрия" ответила той же картой - "привозом" на собственные ворота. Ничего не предвещало беды во время медленной и малоперспективной атаки, пока Дячук не толкнул в собственной штрафной Карабина. Сам пострадавший и принес "Руху" желаемый бал, реализовав одиннадцатиметровый.

В этом матче команды не показали яркой игры, но выдали максимальное самопожертвование. Травмы, удаления, драки – и вот такая цена. "Александрия" не реабилитировалась за провал с "Зарей", а "Рух" добыл третью ничью в последних пяти поединках.

УПЛ. 15-й тур. 28.11.2022

Александрия, стадион "Ника"

Арбитр в поле - Денис Шурман

ФК "Александрия" - "Рух" 1:1

Голы: Денис Мирошниченко 80 - Ярослав Карабин 88 (пен.)

ФК "Александрия": Валентин Горох, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Викентий Волошин 84), Максим Третьяков (Богдан Кобзар 40), Денис Мирошниченко, Максим Дячук, Олег Кожушко (Даниил Скорко 84), Артем Шулянский (Артур Авагимян 15), Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка

"Рух": Дмитрий Ледвий, Алексей Довгий, Юрий Климчук, Остап Притула (Денис Пидгурский 26), Уив Соломон-Отабор (Василий Рунич 67), Марьян Мысык, Фабрисио Альваренга, Таллес Бренер (Ярослав Карабин 74), Марко Сапуга, Андрей Китела, Богдан Слюбик

Предупреждения: Максим Дячук 42, Кирилл Ковалец 45+1, Сергей Рыбалка 90+4 - Юрий Климчук 12, Фабрисио Альваренга 45, Марко Сапуга 45+1, Андрей Китела 47, Юрий Климчук 58, Таллес Бренер 58, Алексей Довгий 90+2, Василий Рунич 90+4, Марьян Мысык 90+5

Удаление: Юрий Климчук 58