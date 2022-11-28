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В первом тайме матча Александрия - Рух тренеры сделали три вынужденные замены
Все из-за травм
Фото: ФК Олександрія
В эти минуты "Александрия" играет против "Руха" на стадионе КСК "Ника" в рамках 15-го тура УПЛ. Уже в первой половине игры команды произвели три вынужденные замены - все из-за травм. Повреждения вызваны не грубостью, а скорее тяжелым состоянием газона.
У "горожан" вместо Артема Шулянского вышел Артур Авагимян, вместо Максима Третьякова – Богдан Кобзарь. У "руховцев" вместо Остапа Притулы – Денис Подгурский.
На момент написания новости идет второй тайм. Счет в матче 0:0. На UA-Футбол доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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