 Матч Кривбасс - Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги. Монзуль как раз смотрела ВАР ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Кривбасс - Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги. Монзуль как раз смотрела ВАР
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Кривбасс - Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги. Монзуль как раз смотрела ВАР

Премьер-лига
(1 голосов)

В момент, когда мог быть назначен пенальти

Матч Кривбасс - Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги. Монзуль как раз смотрела ВАР

Новина українською

В понедельник, 28 ноября, в 14:00 в Кривом Роге начался матч 15-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Днепром-1". Но уже в 14:20 раздался сигнал воздушной тревоги, из-за чего команды последовали в убежище.

Интересно, что пауза возникла в тот момент, когда Екатерина Монзуль смотрела повтор эпизода с падением Алексея Гуцуляка. Сначала арбитр планировала показать игроку "Днепра-1" желтую карточку за симуляцию, но, очевидно, получила подсказку от Виктора Копиевского и пошла смотреть видео повтор. Какое решение приняла Монзуль, станет ясно после возобновления игры.

За ходом поединка "Кривбасс" – "Днепр-1" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>> Сейчас счет 0:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Екатерина Монзуль СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде