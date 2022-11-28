Матч Кривбасс - Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги. Монзуль как раз смотрела ВАР

В понедельник, 28 ноября, в 14:00 в Кривом Роге начался матч 15-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Днепром-1". Но уже в 14:20 раздался сигнал воздушной тревоги, из-за чего команды последовали в убежище.

Интересно, что пауза возникла в тот момент, когда Екатерина Монзуль смотрела повтор эпизода с падением Алексея Гуцуляка. Сначала арбитр планировала показать игроку "Днепра-1" желтую карточку за симуляцию, но, очевидно, получила подсказку от Виктора Копиевского и пошла смотреть видео повтор. Какое решение приняла Монзуль, станет ясно после возобновления игры.

За ходом поединка "Кривбасс" – "Днепр-1" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>> Сейчас счет 0:0.