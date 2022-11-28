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Кривбасс и Днепр-1 возобновили игру - тревога длилась 20 минут

Премьер-лига
(1 голосов)

Отбой тревоги в Днепровской области

Кривбасс и Днепр-1 возобновили игру - тревога длилась 20 минут

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

По состоянию на 14:41 в Днепровской области был объявлен отбой воздушной тревоги. Матч 15-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Днепром-1" в Кривом Роге был возобновлен после короткой разминки команд.

Тревога длилась 20 минут.

Напомним, что пауза возникла в тот момент, когда Екатерина Монзуль смотрела повтор эпизода с падением Алексея Гуцуляка. Сначала арбитр планировала показать игроку "Днепра-1" желтую карточку за симуляцию, но, очевидно, получила подсказку от Виктора Копиевского и пошла смотреть видео повтор.

UPD: Монзуль назначила пенальти в ворота "Кривбасса" - 11-метровый реализовал Артем Довбик. Счет 1:0 в пользу днепрян.

За ходом поединка "Кривбасс" – "Днепр-1" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
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