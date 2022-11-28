Пробил под перекладину. Эффектный гол игрока Александрии в ворота Руха

В 15-м туре УПЛ "Александрия" в большинстве упустила победу над "Рухом" (1:1).

Счет в матче был открыт на 79-й минуте встречи - горожане получили право на стандарт из-за пределов штрафной. Сергей Рыбалка отбросил мяч на Мирошниченко и Денис мощным ударом пробил под перекладину.

Однако, команда Леонида Кучука, будучи в меньшинстве, сумела уйти от поражения - на 88-й минуте пенальти реализовал Ярослав Карабин.