 Пробил под перекладину. Эффектный гол игрока Александрии в ворота Руха ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пробил под перекладину. Эффектный гол игрока Александрии в ворота Руха
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пробил под перекладину. Эффектный гол игрока Александрии в ворота Руха

Премьер-лига
(1 голосов)

Претендент на гол недели?

Пробил под перекладину. Эффектный гол игрока Александрии в ворота Руха

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В 15-м туре УПЛ "Александрия" в большинстве упустила победу над "Рухом" (1:1).

Читайте такжеУПЛ. Александрия - Рух 1:1. Цена самопожертвования

Счет в матче был открыт на 79-й минуте встречи - горожане получили право на стандарт из-за пределов штрафной. Сергей Рыбалка отбросил мяч на Мирошниченко и Денис мощным ударом пробил под перекладину.

Однако, команда Леонида Кучука, будучи в меньшинстве, сумела уйти от поражения - на 88-й минуте пенальти реализовал Ярослав Карабин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Денис Мирошниченко Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде