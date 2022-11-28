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Пробил под перекладину. Эффектный гол игрока Александрии в ворота Руха
Претендент на гол недели?
Фото: ФК Олександрія
В 15-м туре УПЛ "Александрия" в большинстве упустила победу над "Рухом" (1:1).
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Счет в матче был открыт на 79-й минуте встречи - горожане получили право на стандарт из-за пределов штрафной. Сергей Рыбалка отбросил мяч на Мирошниченко и Денис мощным ударом пробил под перекладину.
Однако, команда Леонида Кучука, будучи в меньшинстве, сумела уйти от поражения - на 88-й минуте пенальти реализовал Ярослав Карабин.
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