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Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл
фото - СК Дніпро-1
VBET лига. 15-й тур
28 ноября. Кривой Рог. Стадион "Горняк"
"Кривбасс" - "Днепр-1" 2:1
Голы: Волошин 27, Дебелко 73 – Довбик 22 пен.
"Кривбасс": Сарнавский – Дибанго, В.Вернидуб, Стецьков, Понедельник – Капич, Банада – Микитишин (Задерака 66), Татарков (Хомченовский 76), Волошин (Якимец 84) - Дебелко
Тренер: Юрий Вернидуб
"Днепр-1": Макс Валеф – Адамюк (Когут 63), Сваток, Сарапий, Габриэль Гомес - Бабенко, Рубчинский (Назаренко 63) – Гуцуляк (Кононов 80), Пихаленок (Логинов 90), Танчик – Довбик
Тренер: Александр Кучер
Арбитр: Екатерина Монзуль
Арбитр ВАР: Виктор Копиевский
Предупреждения: Банада 87 - Гуцуляк 20
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