Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл

Этот Подарок Зеленскому и криворожанам - есть все что может сделать Днепр для земляков..Может это вам поможет выползти из опасной зоны.,но эта потеря 3 очков может стоить очень дорого. Днепру 1 в борьбе за Чемпионство в УПЛ...