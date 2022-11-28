 Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл ᐉ UA-Футбол
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Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл

Премьер-лига
(2 голосов)
Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл

фото - СК Дніпро-1

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"Кривбасс" - "Днепр-1" 2:1

Голы: Волошин 27, Дебелко 73 – Довбик 22 пен.

"Кривбасс": Сарнавский – Дибанго, В.Вернидуб, Стецьков, Понедельник – Капич, Банада – Микитишин (Задерака 66), Татарков (Хомченовский 76), Волошин (Якимец 84) - Дебелко
Тренер: Юрий Вернидуб

"Днепр-1": Макс Валеф – Адамюк (Когут 63), Сваток, Сарапий, Габриэль Гомес - Бабенко, Рубчинский (Назаренко 63) – Гуцуляк (Кононов 80), Пихаленок (Логинов 90), Танчик – Довбик
Тренер: Александр Кучер

Арбитр: Екатерина Монзуль
Арбитр ВАР: Виктор Копиевский

Предупреждения: Банада 87 - Гуцуляк 20

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(2 голосов)
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Комментарии (10)
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scorpius (Ck)
28.11.2022 в 16:46
Для интриги хорошо
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0
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Весела Дача (Кривий Ріг)
28.11.2022 в 16:46
Показали кто в области главный.
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0
0
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ytcnjh (vtk)
28.11.2022 в 16:45
Кривбасс выграл в дерби молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2022 в 16:46
выдербал!))
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+1
0
balamyt (Boston)
28.11.2022 в 16:39
Этот Подарок Зеленскому и криворожанам - есть все что может сделать Днепр для земляков..Может это вам поможет выползти из опасной зоны.,но эта потеря 3 очков может стоить очень дорого. Днепру 1 в борьбе за Чемпионство в УПЛ...
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aleks68
28.11.2022 в 16:35
от динамо и зари +8 очков,от шахтёра +5(плюс игра в запасе).впереди ещё половина чемпионата.тем интереснее будет.тут один харьковский ..... уже поздравил кучера с чемпионским титулом.не кажи гоп поки не перескочеш
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+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2022 в 16:37
Это ты про того отморозка, что всем угрожает, если деньги не передадут Украине?
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2022 в 16:34
Брат, ты где? С победой тебя !!
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.11.2022 в 16:32
Вітаю Вернидуба, по трошки виходить на рівень!
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2022 в 16:28
balamyt (Boston) КР не все равно где проиграть . ..
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+2
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