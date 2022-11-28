Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Романо: Последнее, что мне говорили о цене на Мудрика - не менее 65 млн евро
И вингер остается приоритетом для Арсенала
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Известный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился последними трансферными инсайдами относительно вингера "Шахтера"
"Арсенал" проявлял интерес к Кристиану Пулишичу, но я все еще понимаю, что Михаил Мудрик является их ключевым приоритетом в январе. Летом "Челси" не слишком хотел отдавать Пулишича в аренду, но посмотрим, какие предложения поступят ему в январе.
И просто уточню по поводу вчерашней информации – я ничего не знаю о якобы снижении "Шахтером" требований по Мудрику. Летом его оценили примерно в 40 миллионов евро, но его невероятная форма означает, что стоимость изменилась и может продолжать меняться. Последнее, что мне говорили – это, вероятно, не менее 65 миллионов евро", - сказал Романо.
Популярное сейчас
- ЧМ. Камерун - Сербия 3:3. Лучший матч на турнире
- Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
- Голкипер сборной Польши завершил интервью на ЧМ лозунгом "Слава Україні"
- Шоу с привкусом скандала. Шахтер - Ворскла 3:2. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО