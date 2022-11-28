Романо: Последнее, что мне говорили о цене на Мудрика - не менее 65 млн евро

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился последними трансферными инсайдами относительно вингера "Шахтера" Михаила Мудрика .

"Арсенал" проявлял интерес к Кристиану Пулишичу, но я все еще понимаю, что Михаил Мудрик является их ключевым приоритетом в январе. Летом "Челси" не слишком хотел отдавать Пулишича в аренду, но посмотрим, какие предложения поступят ему в январе.

И просто уточню по поводу вчерашней информации – я ничего не знаю о якобы снижении "Шахтером" требований по Мудрику. Летом его оценили примерно в 40 миллионов евро, но его невероятная форма означает, что стоимость изменилась и может продолжать меняться. Последнее, что мне говорили – это, вероятно, не менее 65 миллионов евро", - сказал Романо.