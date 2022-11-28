 Романо: Последнее, что мне говорили о цене на Мудрика - не менее 65 млн евро ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Романо: Последнее, что мне говорили о цене на Мудрика - не менее 65 млн евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романо: Последнее, что мне говорили о цене на Мудрика - не менее 65 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

И вингер остается приоритетом для Арсенала

Романо: Последнее, что мне говорили о цене на Мудрика - не менее 65 млн евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо поделился последними трансферными инсайдами относительно вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Арсенал" проявлял интерес к Кристиану Пулишичу, но я все еще понимаю, что Михаил Мудрик является их ключевым приоритетом в январе. Летом "Челси" не слишком хотел отдавать Пулишича в аренду, но посмотрим, какие предложения поступят ему в январе.

И просто уточню по поводу вчерашней информации – я ничего не знаю о якобы снижении "Шахтером" требований по Мудрику. Летом его оценили примерно в 40 миллионов евро, но его невероятная форма означает, что стоимость изменилась и может продолжать меняться. Последнее, что мне говорили – это, вероятно, не менее 65 миллионов евро", - сказал Романо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
myakovs (одесса)
28.11.2022 в 17:15
дык 65млн это за всю команду вместе с ахметовым
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде