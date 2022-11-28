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Новые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины

Премьер-лига
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Обыски прошли на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП

Новые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины

ssu.gov.ua

Новина українською

Сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий по безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности СБУ обнаружила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и наоборот отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.

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Также спецслужба нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях.

Большинство литературы - авторства российских деятелей при издательстве российских типографий.

Кроме того сообщается, что СБУ изучает происхождение образцов символики "великого войска Донского", которую обнаружили в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло россиянам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей.

"Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по 161 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сейчас все они направлены на соответствующие независимые экспертизы.

По результатам этих исследований будут приниматься дальнейшие процессуальные действия", - говорится в сообщении СБУ.

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В статье: война с россией
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Источник:
СБУ

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