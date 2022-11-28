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Тренер Руха - о матче с Александрией: Наши футболисты справились со всеми трудностями

Премьер-лига
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Рух смог отыграться в меньшинстве

Тренер Руха - о матче с Александрией: Наши футболисты справились со всеми трудностями

fcrukh.com

Новина українською

Старший тренер, помощник главного тренера "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с "Александрией" (1:1) в 15-м туре УПЛ.

"Поединок получился непростым еще и потому, что он проходил уже в таких погодных условиях, когда поле очень сложное. Мы поблагодарили ребят за игру, гордые за нашу команду. Сегодня в защите сыграли футболисты из команды U-19 и показали себя хорошо.

Несмотря на то, что мы играли больше получаса в меньшинстве, сыграли вничью с довольно сильной командой. "Александрия" – хорошая команда по подбору игроков, она борется за самые высокие места в чемпионате. Поэтому мы, конечно, удовлетворены игрой.

В этой игре дебютировал за "Рух" Денис Подгурский, вышел на замену в первом тайме сложного матча. Могу оценить только положительно его дебют. У нас вообще осенью многие 17-19-летние ребята дебютировали, сыграли хорошо. Мы играли в меньшинстве против сильной команды, в таких условиях непросто, но наши футболисты справились со всеми трудностями", - сказал Пономарев.

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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