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Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай

Премьер-лига
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По-настоящему зимний футбол на стадионе имени Валерия Лобановского

Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" долго мучилась в поисках гола в поединке против "Миная". В этот раз соперникам пришлось сражаться не только друг против друга, но и со снегом, который в течение первого тайма серьезно мешал обеим командам. В итоге победителя в этой дуэли не оказалось: в конце встречи не совсем логичный мяч закарпатцы все же затолкали, установив окончательный счёт 1:1. Алина Ерофеева следила за игрой на киевском морозе и теперь делится своими фотороботами с игры, которая проходила на столичном стадионе имени Валерия Лобановского.

Фотогалерея

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Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 13Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 14Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 15Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 16Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 17Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 18Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 19Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 20Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 21Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 22Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 23Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 24Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 25Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 26Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 27Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 28Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 29Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 30Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 31Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 32Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 33Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 34Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 35Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 36Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 37Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 38Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 39Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 40Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 41Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 42Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 43Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 44Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 45Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 46Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 47Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 48Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 49Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 50Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 51Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 52Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 53Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 54Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 55Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 56Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 57Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 58Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 59Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 60Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 61Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 62Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 63Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 64Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 65Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 66Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 67Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 68Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 69Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 70Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 71Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 72Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 73Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 74Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 75Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай - фото 76
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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай
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