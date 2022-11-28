Победила погода. Атмосферный фоторепортаж со снежного матча Заря – Минай

Луганская "Заря" долго мучилась в поисках гола в поединке против "Миная". В этот раз соперникам пришлось сражаться не только друг против друга, но и со снегом, который в течение первого тайма серьезно мешал обеим командам. В итоге победителя в этой дуэли не оказалось: в конце встречи не совсем логичный мяч закарпатцы все же затолкали, установив окончательный счёт 1:1. Алина Ерофеева следила за игрой на киевском морозе и теперь делится своими фотороботами с игры, которая проходила на столичном стадионе имени Валерия Лобановского.

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