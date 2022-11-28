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Вернидуб: Перед матчем с Днепром-1 сказал игрокам, что есть шанс вписать себя в историю этого чемпионата
Кривбасс нанес Днепру-1 первое поражение в текущем сезоне УПЛ
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал
"Трудно комментировать сегодня. Особенно после предыдущего матча с "Металлистом 1925". Тот матч и этот – две разные игры, два разных соперника. "Днепр-1" лидер нашего чемпионата. Команда, которая до сих пор не имела ни одного поражения. Я сказал перед матчем ребятам, что есть шанс вписать себя в историю этого чемпионата, нанести "Днепру-1" первое поражение. Получились, будто и настрой был как надо, и сама игра неплохая.
Переход от обороны к атаке – то, что мы хотели увидеть. Я очень рад за каждого из ребят. За то, что сегодня они действительно достойны победы. Показали, что могут на равных играть с лидерами. Осталось сделать так, чтобы они так же играли и против других клубов УПЛ. Потому что бывают разочарования. Надеюсь, дальше все у нас будет хорошо. Главное теперь хорошо сыграть последний матч против "Черноморца" и отдохнуть от сезона. А там уже на сборах как следует поработаем и подготовимся ко второму кругу", - сказал Вернидуб.
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