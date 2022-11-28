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Форвард Руха Карабин: Могли обыгрывать Александрию, превосходили соперника
Рух в меньшинстве выгрыз ничью у Александрии
fcrukh.com
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин отметился дебютным голом за основную команду в УПЛ. Его точный удар с пенальти принес ничью
"Мы создали очень много моментов. В первую очередь вспомню тот эпизод в начале второго тайма, когда Таллес пробивал, а защитник с линии ворот выбил. До перерыва также имели 2-3 возможности забить гол. Поэтому считаю, что мы могли побеждать, потому что превосходили соперники, больше владели инициативой.
Тренеры нам давали наставления, чтобы мы не прижимались к своим воротам, высоко встречали соперника и ни в коем случае не отдавали им контроль над игрой. Мы действительно шли вперед, даже играя в меньшинстве, пытались действовать активно.
Эпизод с пенальти? Я находился в штрафной, мне зацепили ногу, я упал – по моему мнению, это чистый пенальти. Почувствовал уверенность в том, что могу забить с одиннадцатиметрового так и случилось.
Учитывая, что в нашей команде было удаление, то результат в целом благоприятный. Но если бы не та красная карточка, то мы сегодня должны брать три очка", - сказал Карабин.
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