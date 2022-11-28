 Форвард Руха Карабин: Могли обыгрывать Александрию, превосходили соперника ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Руха Карабин: Могли обыгрывать Александрию, превосходили соперника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Руха Карабин: Могли обыгрывать Александрию, превосходили соперника

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух в меньшинстве выгрыз ничью у Александрии

Форвард Руха Карабин: Могли обыгрывать Александрию, превосходили соперника

fcrukh.com

Новина українською

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин отметился дебютным голом за основную команду в УПЛ. Его точный удар с пенальти принес ничью в матче 15-го тура УПЛ с "Александрией" (1:1).

"Мы создали очень много моментов. В первую очередь вспомню тот эпизод в начале второго тайма, когда Таллес пробивал, а защитник с линии ворот выбил. До перерыва также имели 2-3 возможности забить гол. Поэтому считаю, что мы могли побеждать, потому что превосходили соперники, больше владели инициативой.

Тренеры нам давали наставления, чтобы мы не прижимались к своим воротам, высоко встречали соперника и ни в коем случае не отдавали им контроль над игрой. Мы действительно шли вперед, даже играя в меньшинстве, пытались действовать активно.

Эпизод с пенальти? Я находился в штрафной, мне зацепили ногу, я упал – по моему мнению, это чистый пенальти. Почувствовал уверенность в том, что могу забить с одиннадцатиметрового так и случилось.

Учитывая, что в нашей команде было удаление, то результат в целом благоприятный. Но если бы не та красная карточка, то мы сегодня должны брать три очка", - сказал Карабин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде