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Матч Рух - Александрия закончился массовой дракой, в которой поучаствовал и Кучук

Премьер-лига
(1 голосов)

Маты выдался очень нервным

Матч Рух - Александрия закончился массовой дракой, в которой поучаствовал и Кучук

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Новина українською

Поединок 15-го тура УПЛ "Александрия" – "Рух" (1:1) завершился очередным скандалом.

В концовке игры произошла массовая драка участников игры.

В компенсированное ко второму тайма время полузащитник "Руха" Василий Рунич совершил подкат в борьбе с защитником "Александрии" Владиславом Бабогло.

После этого началась потасовка, в которой участвовал и главный тренер "Руха" Леонид Кучук.

Если верить официальному сайту УПЛ, по итогам этой стычки рефери выдал 4 желтые карточки игрокам разных команд.

Когда стычка завершилась, арбитр продолжил игру.

Также отметить, что наставник "Руха" Леонид Кучук не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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