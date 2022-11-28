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Матч Рух - Александрия закончился массовой дракой, в которой поучаствовал и Кучук
Маты выдался очень нервным
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Поединок 15-го тура УПЛ
В концовке игры произошла массовая драка участников игры.
В компенсированное ко второму тайма время полузащитник "Руха" Василий Рунич совершил подкат в борьбе с защитником "Александрии" Владиславом Бабогло.
После этого началась потасовка, в которой участвовал и главный тренер "Руха" Леонид Кучук.
Если верить официальному сайту УПЛ, по итогам этой стычки рефери выдал 4 желтые карточки игрокам разных команд.
Когда стычка завершилась, арбитр продолжил игру.
Также отметить, что наставник "Руха" Леонид Кучук не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
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