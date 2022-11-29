Признание Вернидуба и крутой голкипер из Металлиста 1925. Символическая сборная 15-го тура УПЛ

Пока вы смотрели матчи Чемпионата мира, в Украине завершился последний тур первого полугодия сезона 2022/23. Да, впереди еще несколько перенесенных поединков, но это немного о другом. 15-й игровой день получился странным и далеким от зрелища. 14 голов в восьми играх - яркое тому подтверждение. Правда не обошлось без нервов ("Шахтер" - "Ворскла"), сенсаций ("Кривбасс" - "Днепр-1") и эмоций ("Александрия" - "Рух").

UA-Футбол подготовил традиционную сборную по итогам выходных, на этот раз сделав ставку на схему 3-4-1-2. Вполне современная расстановка, так ведь?

Вратарь - Олег Мозиль, "Металлист 1925"

Пришедший из "Агробизнеса" голкипер стал одним из открытий сезона. Против "Динамо" харьковчане сумели отстоять на ноль, а Мозиль отбил пенальти от Цыганкова, выручил после двух ударов Сидорчука и опасного выхода Ваната. Герой.

Правый центральный защитник - Алексей Зозуля, "Колос"

Если бы не дисквалификация легионера Золотова, 30-летний Зозуля мог бы не получить своего шанса в основе против "Львова". Однако Вышняк сделал ставку на опытного фулбека, который провел матч без провалов в обороне, при этом еще и подключаясь к атаке. Лучшая награда за это - "сухарь" и победа "Колоса".

Центральный защитник - Максим Ковалев, "Ингулец"

Команда Бартуловича добыла вторую победу в двух последних играх, при этом ни разу не пропустив за 180 минут. Ковалев как истинный лидер провел обе встречи, при этом против "Вереса" он запомнился также несколькими опасными подключениями при стандартах. В одном из эпизодов он мог записать ассист (Марусич смазал), а также сам успел опасно пробить.

Левый центральный защитник - Владислав Бабогло, "Александрия"

"Горожане" потеряли стабильность на финише полугодия, однако не отметить Бабогло за последний матч в году мы не может. Владислав не только спас от гола во втором тайме, но и заработал вторую желтую для Климчука, а также сам несколько раз бил по воротам "Руха" со стандартов.

Правый латераль - Игорь Пердута, "Ворскла"

Простите нас за слабость, но мы отметим ветерана Пердуту. Да, "Ворскла" уступила "Шахтеру", однако именно опытный фулбек стал зачинщиком обеих голов своей команды, ведь именно Игорь оба раза простреливал с права, что приводило к голам. И в 32 можно быть одним из лидеров на очень энергозатратной позиции.

Центральный полузащитник - Андрей Богданов, "Колос"

Весной опытный хавбек ушел в ВСУ, однако после начала сезона вернулся в "Колос" и сейчас набрал приличную форму. Богданов снова основной футболист ковалевцев, снова уверенно управляет игрой своего коллектива через центр и снова создает немало моментов. В тяжелые моменты его сильно не хватало "Колосу".

Центральный полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Шахтер"

Мы не знаем, почему Игор Йовичевич так долго не подпускал Крыськива к основе "Шахтера", поскольку в последних играх хавбек зажигает. Дмитрий здорово провел матч против "Ворсклы", отлично протаскивал мяч из центра поля, а также отличился очередным забитым голом. Это его пятое результативное действие в последних пяти матчах.

Левый латераль - Назар Волошин, "Кривбасс"

Для удобства передвинем прирожденного вингера Волошина на позицию латераля, благо здоровья и навыков закрывать бровку у него хватит. Воспитанник "Динамо" провел очередной яркий поединок в атаке, и во многом благодаря его настырности "Кривбасс" сумел обыграть "Днепр-1". Волошин забил сам, имел параллельно несколько классных моментов, а также создавал постоянную угрозу со своего фланга.

Атакующий полузащитник - Никита Татарков, "Кривбасс"

Продолжаем хвалить криворожан. Универсальный Татарков - еще одна причина поражения лидера. Вернидуб использовал Никиту на позиции "десятки" и тот отплатил наставнику отличной игрой на атаку. На счету Татаркова не только ассист на первый гол, но и предголевая во время второго взятия ворот.

Центральный нападающий - Вив Соломон-Отабор, "Рух"

Отметим 26-летнего нигерийца за активность и старания. Да, он не забил в ворота "Александрии" (и в целом за полгода не отличился голевыми действиями), но в 15-м туре именно он создавал почти всю угрозу - пасовал, бил, шел в обводку, не боялся обострять. Иногда "Руху" в этом сезоне не хватало именно таких нестандартных действий, которые против "горожан" обеспечивал Соломон-Отабор.

Центральный нападающий - Роман Дебелко, "Кривбасс"

Мы прогнозировали, что против "Днепра-1" Вернидуб усадит в запас Дебелко, вернув в основу Хобленко. Ошиблись, признаем. Дебелко забил победный гол в игре против лидера, обеспечив важнейшие три очка для криворожан. И это не в первый раз за эти полгода.

Главный тренер - Юрий Вернидуб, "Кривбасс"

Тут двух мнений быть не может. Именно "Кривбасс" сделал то, на что оказались неспособны остальные - обыграл "Днепр-1". Вернидуб в очередной раз доказал свою уникальную способность настраивать подопечных на ключевые матчи, а потому ничего, кроме комплиментов за перфоманс в 15-м туре, он слышать в своей адрес не должен. Заслуженное признание.