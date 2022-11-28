Цыганык: Довбик зимой из Днепра-1 не уйдет

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик поделился инсайдом о возможном трансфере нападающего "Днепра-1" Артема Довбика .

"Довбик зимой из Днепра не уйдет. Я опять же даю 90 процентов, что Довбик из Днепра зимой не уйдет. Если и уйдет, то может уйти летом.

Пока на данном этапе я думаю, что у самого Артема есть желание отыграть этот сезон еще в "Днепре-1", потому что там есть и еврокубковые дуэли, в Лиге конференций, плей-офф и внутренний чемпионат, где команда идет лидером. Есть еще очень много амбиций, которые нужно закончить. Посередине оставлять дело, я думаю, Артем сам не захочет.

Поэтому 90 процентов, что Довбик зимой из Днепра не уйдет", - заявил Цыганык.