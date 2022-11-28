 Цыганык: Довбик зимой из Днепра-1 не уйдет ᐉ UA-Футбол
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Цыганык: Довбик зимой из Днепра-1 не уйдет

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Цыганик знает все. Ну, или почти все

Цыганык: Довбик зимой из Днепра-1 не уйдет

Фото: УАФ

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик поделился инсайдом о возможном трансфере нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.

"Довбик зимой из Днепра не уйдет. Я опять же даю 90 процентов, что Довбик из Днепра зимой не уйдет. Если и уйдет, то может уйти летом.

Пока на данном этапе я думаю, что у самого Артема есть желание отыграть этот сезон еще в "Днепре-1", потому что там есть и еврокубковые дуэли, в Лиге конференций, плей-офф и внутренний чемпионат, где команда идет лидером. Есть еще очень много амбиций, которые нужно закончить. Посередине оставлять дело, я думаю, Артем сам не захочет.

Поэтому 90 процентов, что Довбик зимой из Днепра не уйдет", - заявил Цыганык.

Напомним, что Довбик на текущий момент является лидером бомбардирской гонки УПЛ. В 15 матчах Артем забил 11 голов.

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В статье: Игорь Цыганык Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2022 в 00:07
Куди йти? Поки слабкий чемпіонат, то стань найкращим бомбардиром і проявити себе в еврокубках. Тоді можна.
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+1
0
balamyt (Boston)
29.11.2022 в 00:25
Я тоже так. считаю...В. добавок. Днепр1 ещё усилится..., да и Довбик поднимется в цене..Если уж переходить. То в ТОП клуб..и ТОП чемпионат..как. Холанд...Ярмоленко , Малиновский , Зинченкои или. тот же Коноплянка..Чем он их. хуже
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