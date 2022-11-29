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Дебелко: Чувствовали, что игра дается и можем победить Днепр-1
"Кривбасс" неожиданно отобрал очки у днепрян
Фото: ФК Кривбас
Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о победе в домашнем матче 15-го тура УПЛ над "Днепром-1" (2:1). Роман стал автором победного гола после передачи Банады.
– Только самые положительные и искренние эмоции у нас. Победили лидера чемпионата, который еще не проигрывал в этом году. Сильный соперник. Счастлив, что мы сегодня одержали победу, и мне удалось отличиться забитым голом.
– Этот гол пока для тебя самый важный?
– В плане результата – да, он стал победным над хорошим соперником. Но я должен забивать в каждом матче.
– Что там происходило, какие были эмоции, когда Монзуль побежала смотреть VAR перед назначением пенальти?
– Мы пересмотрели момент еще в бомбоубежище и понимали, что будет пенальти. Но я сказал пацанам, что у нас еще весь матч впереди. Нужно только дальше играть. Сказал, что мы можем. И мы сравняли счет. В перерыве мы также чувствовали, что игра нам дается и должны побеждать.
– После твоего гола тоже VAR смотрели…
– (улыбается) Да, но слава Богу все чисто, все супер, — сказал Дебелко.
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