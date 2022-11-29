Дебелко: Чувствовали, что игра дается и можем победить Днепр-1

Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о победе в домашнем матче 15-го тура УПЛ над "Днепром-1" (2:1). Роман стал автором победного гола после передачи Банады.

– Только самые положительные и искренние эмоции у нас. Победили лидера чемпионата, который еще не проигрывал в этом году. Сильный соперник. Счастлив, что мы сегодня одержали победу, и мне удалось отличиться забитым голом.

– Этот гол пока для тебя самый важный?

– В плане результата – да, он стал победным над хорошим соперником. Но я должен забивать в каждом матче.

– Что там происходило, какие были эмоции, когда Монзуль побежала смотреть VAR перед назначением пенальти?

– Мы пересмотрели момент еще в бомбоубежище и понимали, что будет пенальти. Но я сказал пацанам, что у нас еще весь матч впереди. Нужно только дальше играть. Сказал, что мы можем. И мы сравняли счет. В перерыве мы также чувствовали, что игра нам дается и должны побеждать.

– После твоего гола тоже VAR смотрели…

– (улыбается) Да, но слава Богу все чисто, все супер, — сказал Дебелко.