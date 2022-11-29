На честном слове и на одном крыле. Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ

Отдаю себе отчет в том, насколько это неблагодарное дело – писать об УПЛ во время Кубка мира. Вместе с тем, не могу предать ни чемпионат своей страны, ни тех, за кого мы в ответе, после того как их приучили.

Последний в этом году тур состоялся в полном объеме, и это, само по себе, достижение. В его хронологических рамках даже пытались доиграть перенесенный матч "Днепра-1" с "Александрией", который теперь смело можно называть многострадальным. Остальные игры принесли следующие результаты.

Кривбасс – Днепр-1 2:1

Шахтер – Ворскла 3:2

Заря – Минай 1:1

Динамо – Металлист 1925 0:0

Александрия – Рух 1:1

Львов – Колос 0:1

Ингулец – Верес 1:0

Черноморец – Металлист 0:0

Бросается в глаза, насколько было трудно всем лидерам, не правда ли? Убедительная просьба: здесь и далее – постарайтесь забыть на это короткое время о Мундиале и, упаси Боже, не сравнивать известный орган с яичницей. Только так мы сможем адекватно оценить содержимое тура.

Зрелищность. Удивлю: едва ли не самой смотрибельной сочту нулевку "Динамо" с "Металлистом 1925". Почти в той же степени для меня смотрелась и самая результативная игра "Шахтера" с "Ворсклой". В целом также сдал зачет поединок "Александрии" с "Рухом".

Самой никакущей, к сожалению для автора, стала встреча "Черноморца" с "Металлистом". Совсем недалеко от них ушли и "Львов" с "Колосом". Остальные – на средний балл.

Интрига. Слушайте, а ведь придется-таки сравнивать! Точно как в параллельном Кубке мира ни в одном из матчей результат не определялся ранее 70-й минуты. Именно в этот момент "Львов" остался в меньшинстве после удаления Муравского, и Ориховский с пенальти вывел вперед "Колос". Этим здесь сердце и успокоилось.

На 72-й минуте харьковчанин Подлепенец потряс мячом перекладину ворот "Черноморца", и это была последняя возможность открыть счет в игре. Через минуту Дебелко принес "Кривбассу" победу над "Днепром-1", которого дальше уже банально не хватило. Еще минутой позже Е. Пасич имел последнюю возможность увести от поражения "Верес", но Паламарчук уберег ворота "Ингульца".

Пенальти, реализованный Мудриком, заставил капитулировать "Ворсклу" на 86-й минуте. Две минуты спустя 11-метровый Карабина установил ничейный счет для "Руха" во встрече с "Александрией". А на следующей минуте Мозиль в последний раз спас от поражения в поединке с "Динамо" свой "Металлист 1925". И, наконец, уже в компенсированное время Твердохлиб затолкал мяч в ворота "Зари", добыв таким образом очко для "Миная".

Логика. Как бы многое свершилось вполне закономерно. По моим подсчетам соотношения голевых шансов, ровно на один забитый мяч "Кривбасс" был сильнее "Днепра-1", "Колос" - "Львова", а "Шахтер" - "Ворсклы". Правда, в последнем случае голов в матче могло бы быть и поменьше. Логичной выглядит и ничья "Зари" с "Минаем".

"Металлист" в игре с "Черноморцем" и "Рух" - с "Александрией" были ближе к победе, но и зафиксированные в итоге ничьи я бы несправедливыми не назвал.

А вот "Верес" никак не заслужил поражения от "Ингульца". Не говоря уже о ничьей в Киеве, где "Динамо" вполне "наиграло" на победу над "Металлистом 1925" в пару мячей.

Судейство. Читайте по буквам: ни одной ошибки арбитров, повлиявшей на результат. По крайней мере, когда речь идет о нормальных видеоповторах. На всякий случай, проконсультировался с Юстасом, который подтвердил то, что я видел своими глазами.

Оба пенальти в ворота "Ворсклы" были по делу, там все очевидно и обсуждать особо нечего. Подробнее о голе в ворота "Зари": "Мяч отлетел к игроку "Миная" от попытки удара защитника, а передача нападающего партнеру была в одну линию". То есть, об офсайде не может быть и речи.

Везение. Напоследок в уходящем году Фортуна полюбила "Черноморец": вспомним ту же перекладину от Подлепенца – отскочили.

Считаю, что изрядно повезло и "Александрии". До удаления Климчука в "Рухе" на 58-й минуте у нее не было ни единого голевого шанса, а тут процесс пошел. Однако удержать победный счет так и не удалось.

Личности. Безусловно, ярчайшей фигурой тура стал кипер "Металлиста 1925" Мозиль с шестью-семью приличными сэйвами, включая парированный пенальти. Из его коллег по вратарскому цеху больше других запомнился также Паламарчук из "Ингульца".

Среди полевых игроков больше всех мне примелькался киевлянин Буяльский. Кроме него, по итогам впечатлений от тура я бы выделил только Мудрика из "Шахтера" и Пердуту из "Ворсклы". Да и то, лишь благодаря их участию в голах.

Игра после отбоя. "Шахтеру" с "Ворсклой" из-за воздушной тревоги пришлось начинать игру на три часа позже. Не похоже было, чтобы на кого-то из них повлияло решающим образом именно это.

"Кривбасс" с "Днепром-1" прервали по этой причине матч на двадцать минут. Но это была пауза между тем, как рефери Монзуль пошла смотреть "телевизор", и тем, как она назначила в итоге пенальти в ворота команды из Кривого Рога. Сложно сказать, как это отразилось на ходе игры: Довбик свой шанс реализовал, но уже через шесть минут счет сравнялся, и дальше команда Вернидуба смотрелась лучше.

Штука в том, что днепряне попали под сирену и несколькими днями раньше – в компании с "Александрией", и та игра так и не была возобновлена. Возможно, в совокупности все это и сыграло свою пагубную роль для команды Кучера.

К слову, именно она теперь является лидером и в этом злосчастном "соревновании": играть после отбоя "Днепру-1" пришлось в шести матчах из четырнадцати. Как ни крути, а по психике бьет регулярно. По четыре похода в бомбоубежище теперь у "Александрии", "Ворсклы", "Руха" и "Шахтера". Ни одного – только у "Зари".

Симпатии. Рискую прослыть "динамофилом", но больше всего футбола, так или иначе, я увидел в исполнении команды Луческу. Понравились также "Шахтер", "Кривбасс" и "Рух".

Печаль тура – "Львов" и "Черноморец": по одному полумоменту в активе. Откровенно разочаровал "Днепр-1", да и "Металлист 1925" буквально за шиворот вытащил Мозиль.

Таблица. Неудача лидера позволила "Шахтеру" подобраться к нему поближе: победа в перенесенном матче сделает это расстояние почти символическим.

Дружный сюрпляс тройки, идущей следом, оставил ее позиции прежними – но лишь по отношению друг к другу, от второго же места она поотстала.

"Кривбасс" запрыгнул в середину таблицы, важную победу одержал оживающий вслед за ним "Ингулец". "Львов" продолжает прозябать на дне, куда теперь к нему вновь подтянулся "Черноморец".

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 14 11 2 1 31-10 +21 35 2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 +18 30 3 Заря 14 8 3 3 30-20 +10 27 4 Динамо 14 8 3 3 21-13 +8 27 5 ФК Александрия 13 7 3 3 23-19 +4 24 6 Колос 14 5 4 5 12-16 -4 19 7 Металлист 1925 14 4 6 4 13-17 -4 18 8 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 9 Верес 15 5 2 8 17-20 -3 17 10 Металлист 14 4 4 6 15-20 -5 16 11 Кривбасс 14 4 3 7 10-16 -6 15 12 ФК Минай 14 3 5 6 10-15 -5 14 13 Рух 13 3 4 6 15-20 -5 13 14 Ингулец 14 3 4 7 12-18 -6 13 15 Черноморец 13 2 4 7 8-17 -9 10 16 ФК Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9

Все матчи Первого круга отыграть в срок удалось лишь двум командам, находящимся на "экваторе" - "Ворскле" и "Вересу". Два середняка чемпионата с разной турнирной судьбой. Но, несмотря на то, что не доигранными остаются еще целых девять матчей (а это, на секундочку, больше полного тура), все же УПЛ сделала это – худо-бедно, но осенняя половина чемпионата проведена. Что само по себе и немало.

Теперь осталось то там, то сям подтянуть эти "хвосты" (подозреваю, что кое-какие останутся до весны). И уйти на долгую зимнюю паузу с надеждой не только на то, что продолжение последует, но и на то, что Второй круг будет хотя бы не хуже Первого. Который, с оглядкой на сопутствующие обстоятельства, был вовсе не так уж плох.