Довгий про 1:1 с Александрией: Судьба нам отблагодарила за наши старания

Полузащитник "Руха" Алексей Довгий поделился впечатлениями от напряженного матча против "Александрии" (1:1).

"По-моему, мы полностью переигрывали "Александрию", когда команды оставались в равных составах. Действовали и быстрее и агрессивнее, у нас было больше моментов. А момент с удалением надо смотреть, мне кажется, что его не было.

Мы никак не заслуживали поражения в этой игре. Ничья, с одной стороны, хорошо, мы одно очко везем отсюда. К тому же играли неплохо. Очень благодарен молодым ребятам, сегодня они прошли настоящее боевое крещение. Я знаю, как здесь играть, ведь выступал за эту команду несколько лет, из Александрии вывезти очки очень сложно.

Мы вырвали ничью против сильного соперника за счет командного духа, максимальной заряженности на игру. В конце поединка, когда сели, потому что играли в меньшинстве, судьба нам отблагодарила за наши старания, за нашу сплоченность.

У нас очень много ребят вылетело из-за травм. Как говорил Леонид Станиславович, будем доигрывать пацанами. Но, как видим, пацаны уже готовы. Это для них супер, когда в таких играх они себя проявляют. Я очень рад за них.

Здесь, в Александрии, у меня много друзей и знакомых. Перед игрой я всех обнял и сказал, что мы друзья вне поля, но у меня сегодня в игре другие задачи, так что простите, ребята. Но это футбол, и это нормальные вещи. После матча мы пожали друг другу руки, и все хорошо", – сказал Довгий.