Награда за отбитый пенальти. Стал известен лучший игрок 15-го тура УПЛ

Голкипер "Металлиста 1925" Олег Мозиль признан лучшим игроком по итогам матчей 15-го тура УПЛ.

В матче против киевского "Динамо" Мозиль сумел отразить пенальти в исполнении Виктора Цыганкова и помог своей команде удержать ничью - 0:0. По итогам голосования он опередил на одно очко нападающего "Кривбасса" Романа Дебелко (5).

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

В текущем сезоне Мозиль провел 13 матчей, в которых пропустил 13 мячей, а также 6 раз отстоял на ноль.

Фото: УПЛ