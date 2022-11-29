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Награда за отбитый пенальти. Стал известен лучший игрок 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Олег Мозиль помог своей команде удержать ничью

Награда за отбитый пенальти. Стал известен лучший игрок 15-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер "Металлиста 1925" Олег Мозиль признан лучшим игроком по итогам матчей 15-го тура УПЛ.

В матче против киевского "Динамо" Мозиль сумел отразить пенальти в исполнении Виктора Цыганкова и помог своей команде удержать ничью - 0:0. По итогам голосования он опередил на одно очко нападающего "Кривбасса" Романа Дебелко (5).

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В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

В текущем сезоне Мозиль провел 13 матчей, в которых пропустил 13 мячей, а также 6 раз отстоял на ноль.

Награда за отбитый пенальти. Стал известен лучший игрок 15-го тура УПЛ - изображение 1
Фото: УПЛ
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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Олег Мозиль
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Источник:
УПЛ

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