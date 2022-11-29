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Пихаленок - о лидерстве в УПЛ: Это было в мечтах Днепра-1
Хавбек прокомментировал первое поражение днепрян в чемпионате
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок подвел итоги встречи с "Кривбассом", которая завершилась неожиданным поражением его команды (1:2).
– Поражение есть поражение. Нельзя пропускать такие мячи. Когда выигрываешь 1:0, играть в обороне вся команда должна более организованно. Второй, разумеется, получили ответ на то, что большими силами шли вперед, а первый, считаю, нельзя так пропускать.
В целом, если брать полугодие, завершили не на мажорной ноте, но оно получилось очень хорошим. Особенно учитывая, что в нашей обойме уже более двух месяцев находится не более 14 полевых игроков. Поэтому не надо вешать нос. Должны хорошо восстановиться, поработать на сборах, усилиться и готовиться ко второму кругу и матчам еврокубков.
– Сейчас уже можно раскрыть тайну: ты почти не готовился к этому матчу из-за болезни. Насколько вообще было в состоянии играть?
– (улыбаясь) Да, был готов не на сто процентов. Два дня болел, потом был день в пути, а предматчевую тренировку провел не полностью. Но не будем искать оправдания. Если выходишь – должен добиваться положительного результата. А сегодня это не удалось.
– Для такого игрока, как ты наверняка особенно неприятно играть на поле такого качества?
– Да, поле не позволяло играть в тот футбол, в который мы хотим. Но, повторюсь, выйдя вперед в счете, не имели права пропускать такой гол.
– Ты уже подвел итоги полугодия, но мог ли представить после матчей с "АЕКом" в Лиге Европы, что все сложится именно таким образом?
– Мы, конечно, настраивались на каждую игру, но чтобы завершить полугодие на первом месте… Это было в мечтах. (смеется)
– Что теперь чувствуешь больше: мотивацию или давление опасения потерять позиции?
– Мотивацию, конечно, мотивацию. Работать, работать и еще раз работать. Должны хорошо провести сборы и подготовиться ко второй части. Это очень важно, ведь будет вдвое, а то и втрое тяжелее, чем сейчас, – цитирует футболиста пресс-служба "Днепра-1".
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