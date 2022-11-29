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Стало известно, кто рассудит перенесенный матч Динамо – Металлист

Премьер-лига
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Сын известного в Украине арбитра

Стало известно, кто рассудит перенесенный матч Динамо – Металлист

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на перенесенный матч 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Металлистом".

Главным арбитром встречи выступит Александр Шандор из Львова. Он является сыном известного судьи Андрея Шандора, которого неоднократно признавали лучшим арбитром сезона в Украине.

На линиях ему будут помогать Виктор Нижник (Винница) и Александр Корнийко (Миргород). Четвертый рефери - Виктор Копиевский (Кропивницкий). Наблюдатель арбитража – Евгений Геренда (Калуш).

Игра состоится в среду, 30 ноября на стадионе им. В. В Лобановского. Начало - в 14:00.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Шандор Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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