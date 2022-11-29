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Шаран: Хотелось бы провести подготовку в Турции

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Тренер "Миная" - о матче с "Зарей" (1:1) и планах команды

Шаран: Хотелось бы провести подготовку в Турции

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал выездную ничью своей команды в игре против "Зари" (1:1).

– Мы играли против очень серьезного соперника. Мы это понимали. Конечно, свои коррективы в игру внесла погода. Но я считаю, что ребята отдали все силы для того, чтобы добиться положительного результата. Несмотря на то, что мы понимали, что у наших ворот соперник будет создавать много моментов. Но сыграл надежно и Александр Бандура, и защитники. И, наконец, мы использовали свой шанс в концовке матча после стандарта. Была возможность забить у Немчанинова, Горина и с третьей попытки мы сравняли счет. Ребята проявили характер и в таких трудных условиях в игре с хорошей командой добились положительного результата. Это плюс нашим молодым футболистам.

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– В начале сезона "Минай" несколько раз пропускал на последних минутах, теперь сам уже дважды благодаря голам в концовке берет очки. Фортуна возвращает долг?

– Фортуну нужно еще заслужить своим трудом. Считаю, что ребята сделали верные выводы после поражения от "Александрии". Мы тогда еще были "сыроватые". После игры против "Днепра-1" нужно было перестроиться. Потому что в конце игры побежали в атаку и пропустили два мяча. Команда на этом и строится, что делаются верные выводы. И хотелось, чтобы в дальнейшем таких ошибок не было. Но мы видим сплоченность нашего коллектива. Это результат игр с "Рухом", "Металлистом" и с "Зарей".

– Какие планы у команды – игровой год закончился для "Миная"…

– С сегодняшнего дня команда в отпуске. 14 января мы собираемся в Ужгороде и будем работать дома 10 дней. Что касается дальнейших планов на сборы – сейчас будем заниматься этим вопросом. Я остаюсь в Ужгороде, чтобы все решить. Конечно, хотелось бы провести подготовку в Турции, – заявил Шаран.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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