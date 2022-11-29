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Черноморец объявил об уходе албанского полузащитника

Премьер-лига
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Легионер покинул одессий клуб

Черноморец объявил об уходе албанского полузащитника

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Албанский полузащитник "Черноморца" Реальдо Фили покинул одесский клуб. Об этом сообщает пресс-служба одесситов.

"Черноморец" благодарит албанского полузащитника за профессиональное отношение к делу и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Реальдо Фили приехал в Украину в непростое время, и это был очень смелый поступок футболиста. Реальдо уже часть истории "моряков", поскольку в первом официальном матче обновленного "Черноморца" Романа Григорчука вышел в стартовом составе.

Уверены, что Фили еще не раз обрадует футбольную аудиторию яркими действиями на поле. Спасибо, Реальдо! Новых побед и незабываемых Игр!", - говорится в заявлении моряков.

Напомним, что Фили перешел в "Черноморец" в августе этого года в статусе свободного агента. В футболке одесского клуба он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными передачами.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Чорноморець

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