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Черноморец объявил об уходе албанского полузащитника
Легионер покинул одессий клуб
Фото: ФК Чорноморець
Албанский полузащитник "Черноморца" Реальдо Фили покинул одесский клуб. Об этом сообщает пресс-служба одесситов.
"Черноморец" благодарит албанского полузащитника за профессиональное отношение к делу и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере.
Реальдо Фили приехал в Украину в непростое время, и это был очень смелый поступок футболиста. Реальдо уже часть истории "моряков", поскольку в первом официальном матче обновленного "Черноморца" Романа Григорчука вышел в стартовом составе.
Уверены, что Фили еще не раз обрадует футбольную аудиторию яркими действиями на поле. Спасибо, Реальдо! Новых побед и незабываемых Игр!", - говорится в заявлении моряков.
Напомним, что Фили перешел в "Черноморец" в августе этого года в статусе свободного агента. В футболке одесского клуба он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными передачами.
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