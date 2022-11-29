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Вернидуб признался, что хотел бы видеть звезду Интера в Кривбассе
А кого вы хотели бы видеть в составе криворожского клуба?
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мыслями о возможном усилении своей команды в зимнее трансферное окно.
"У нас есть три одинаковых нападающих: Дебелко, Хобленко, Устименко. Но мне, как тренеру, хотелось бы иметь в команде такого нападающего, как, например, в "Интере" Лаутаро Мартинес. Пусть он невысокий, но быстрый и очень технический.
Также нравится Деннис Бонавентуре, который играл в "Заре", а сейчас выступает в АПЛ. Будем искать. Но сейчас идет война и очень трудно найти качественных игроков, особенно иностранцев", — приводит слова Вернидуба пресс-служба клуба.
"Кривбасс" завершил первую часть сезона УПЛ на 11 месте, набрав 15 очков в 14 матчах.
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