 Вернидуб признался, что хотел бы видеть звезду Интера в Кривбассе ᐉ UA-Футбол
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Вернидуб признался, что хотел бы видеть звезду Интера в Кривбассе

Премьер-лига
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А кого вы хотели бы видеть в составе криворожского клуба?

Вернидуб признался, что хотел бы видеть звезду Интера в Кривбассе

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мыслями о возможном усилении своей команды в зимнее трансферное окно.

"У нас есть три одинаковых нападающих: Дебелко, Хобленко, Устименко. Но мне, как тренеру, хотелось бы иметь в команде такого нападающего, как, например, в "Интере" Лаутаро Мартинес. Пусть он невысокий, но быстрый и очень технический.

Также нравится Деннис Бонавентуре, который играл в "Заре", а сейчас выступает в АПЛ. Будем искать. Но сейчас идет война и очень трудно найти качественных игроков, особенно иностранцев", — приводит слова Вернидуба пресс-служба клуба.

"Кривбасс" завершил первую часть сезона УПЛ на 11 месте, набрав 15 очков в 14 матчах.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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