Вернидуб признался, что хотел бы видеть звезду Интера в Кривбассе

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мыслями о возможном усилении своей команды в зимнее трансферное окно.

"У нас есть три одинаковых нападающих: Дебелко, Хобленко, Устименко. Но мне, как тренеру, хотелось бы иметь в команде такого нападающего, как, например, в "Интере" Лаутаро Мартинес. Пусть он невысокий, но быстрый и очень технический.

Также нравится Деннис Бонавентуре, который играл в "Заре", а сейчас выступает в АПЛ. Будем искать. Но сейчас идет война и очень трудно найти качественных игроков, особенно иностранцев", — приводит слова Вернидуба пресс-служба клуба.