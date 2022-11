Шахтер запустил кампанию по сбору генераторов для жителей Украины

" Шахтер " и The European Football for Development Network (EFDN) запускают проект European Football Powers Up Ukraine – кампанию по сбору генераторов для жителей Украины. Программа ориентирована на клубы, которые являются членами EFDN, но не ограничивается только ими.

Чтобы поучаствовать в инициативе, клубам предлагается передать от 1 до 5 генераторов любой мощности. При этом 5 генераторов – это условное ограничение, и если клубы имеют такую возможность, то могут передать большее количество. Цель кампании – собрать минимум 160 генераторов, то есть по одному от каждого клуба – члена EFDN.

Отмечается, что инициативу "Шахтера" поддерживает фонд варшавской "Легии" (Fundacja Legii), который готов получать генераторы в Варшаве и транспортировать их в Украину.

Генераторы, полученные от футбольных клубов, будут использованы для поддержания работы Shelter Centre на "Арене Львов" во Львове (где проживают около 200 человек, 70 из которых – дети), а также для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране.