Гагарин: Кривбасс будет играть в еврокубках. Будем играть снова против Пармы

Вице-президент криворожского " Кривбасса " Артем Гагарин поделился эмоциями после домашней победы (2:1) над лидером сезона, "Днепром-1", в 15 туре УПЛ.

– Какой увидели сегодняшнюю важную победу в "Кривбассе"?

- Честно говоря, очень тяжело сейчас давать интервью, потому что внутри пока пусто, все эмоции остались на поле. Это была важная игра для нас. Удивительно звучит, но второй матч в Кривом Роге, и уже последний в этом году, к сожалению. В 2023 году, думаю, мы уже будем играть здесь дома постоянно. Все надежды на наших ребят, ВСУ. Сегодняшнюю победу мы посвящаем всем ребятам в ВСУ, терробороне, всем кто защищает нашу страну. Ну и, конечно, нашим пацанам: нашим ультрас, отдавшим свою жизнь за Украину.

Хочется поблагодарить "Днепр". Действительно, крутой матч, крутые эмоции. Да и сценарий. Не знаю, кто писал этот сценарий: пенальти на грани с воздушной тревогой, потом только выходишь, а тебе ставят этот пенальти. 0:1, потом был характер, потом Рома Дебелко забил уже в ворота, в которые нужно забивать. Эмоции невероятны. Спасибо всем, кто поддерживает клуб.

Уверен, придет время, когда на нашем стадионе будет много людей. Мы достроим эту трибуну, она будет переполнена, сменим поле. Всё обязательно будет. Но после нашей победы. Сегодня наша маленькая победа. Но мы верим в великую победу. Победу несокрушимой Украины.

– Судя по той атмосфере, которая сейчас в раздевалке, все сегодня отработали даже не на 100, а на все 200 процентов?

– Игра прошла, закончилась. Эмоции классные, да, но мы уже мыслями там, в Одессе. И это тоже важно. Сегодня было важно, чтобы "Днепр-1" вернулся на Днепропетровщину. Мы знаем изнутри информацию, которая есть между клубами. Сколько было писем с просьбами перенести этот матч, не играть… Но мы все-таки уговорили, чтобы "Днепр-1" приехал. За это им благодарность.

И когда я сегодня утром читал, что "Днепр-1" вернулся на свою базу, ну это классно! Вы представляете, как люди в Днепре это читают и понимают, что возвращается футбол? Так что возвращается жизнь, значит враг отходит, мы ее оттесняем. ВСУ побеждает. Украина побеждает. И так будет обязательно всегда. Очень хочется, чтобы следующий Суперкубок Украины сыграли в Донецке, Луганске, Мариуполе или Симферополе. Почему бы и нет?

А может, через несколько лет и "Кривбасс" будет играть в Суперкубке. К этому нужно идти. Мы строим команду. Мы будем играть в еврокубках. Когда? Сейчас я не знаю, но мы там будем. Будем играть снова против "Пармы". Правда, "Парме" сейчас нужно немного подтянуться (улыбается). Все будет хорошо, я уверен. Продолжаем работать, как и болельщики должны работать на клуб, поддерживая его. А мы будем благодарить их вот такими матчами.