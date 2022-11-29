С шестью нулями. Transfermarkt назвал сумму, которую Шахтер заплатил за грузинского защитника

Сегодня (29 ноября) "Шахтер" официально объявил о подписании 21-летнего правого защитника "Сабуртало" и сборной Грузии Георгия Гочолейшвили.

Финансовые условия сделки клубы не разглашали, однако всезнающий авторитетный портал Transfermarkt пишет о том, "горняки" заплатили за защитника 1 миллион евро.

Интересно, что сам Transfermarkt оценивает игрока чуть ли не вдвое меньше – в 600 тысяч евро.

Напомним, что контракт Гочолейшвили с "горняками" вступит в силу с 1 января 2023 года и рассчитан на пять лет.