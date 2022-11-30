Динамо - Металлист: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

В последний день осени, 30 ноября, в рамках перенесенного 8-го тура УПЛ 2022/23 киевское "Динамо" дома будет принимать харьковский "Металлист". Это будет заключительный матч для обеих команд в этом году.

Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 30 футболистов, на прохождение у вас будет четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.