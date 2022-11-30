УАФ назначила арбитров на перенесенные матчи 7-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенные матчи 7-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

7-й тур

01.12.2022

"Заря" - "Колос". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 13.00. Арбитр – Блавацкий Р. А. (Львов), ассистенты арбитра – Володин В. В. (Херсон), Скрипка А. М. (Кропивницкий), четвертый арбитр – Деревинский А. О. (Хмельницкий).

02.12.2022

"Черноморец" - "Кривбасс". Одесса. Стадион "Черноморец". 13.00. Арбитр – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Чос М. В. (Киев), Клименко Т. А. (Киев), четвертый арбитр – Абдула А. Б. (Харьков).