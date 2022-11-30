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УАФ назначила арбитров на перенесенные матчи 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
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На два поединка

УАФ назначила арбитров на перенесенные матчи 7-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенные матчи 7-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

7-й тур

01.12.2022

"Заря" - "Колос". Киев. Стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского. 13.00. Арбитр – Блавацкий Р. А. (Львов), ассистенты арбитра – Володин В. В. (Херсон), Скрипка А. М. (Кропивницкий), четвертый арбитр – Деревинский А. О. (Хмельницкий).

02.12.2022

"Черноморец" - "Кривбасс". Одесса. Стадион "Черноморец". 13.00. Арбитр – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Чос М. В. (Киев), Клименко Т. А. (Киев), четвертый арбитр – Абдула А. Б. (Харьков).

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УАФ

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