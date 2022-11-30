Записал в свой актив дубль. Назван лучший игрок матча Англия - Уэльс

Сборная Англии одержала победу над Уэльсом (3:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Лучшим игроком поединка признали английского форварда Маркуса Рашфорда. На его счету два гола (50-я и 68-я минуты). Более того, Рашфорд стал первым игроком "МЮ" с 1966 года, который забил три гола за Англию на крупном турнире, а его второй гол в ворота Уэльса стал 100-м мячом английской сборной на чемпионатах мира.

Напомним, что Англия набрала 7 очков на групповом этапе и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет с командой Сенегала. Уэльс завершил турнир на последнем месте, набрав одно очко.