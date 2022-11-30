Металлист 1925 проведет трехнедельный сбор в Турции

После ничейного матча против киевского "Динамо" (0:0), который стал заключительным для футболистов "Металлиста 1925" в первой части сезона УПЛ, харьковчане отправились в отпуск.

Закончится отдых у основного состава харьковской команды, предварительно, 15 января. Первые два дня игроки будут проходить обязательный углубленный медосмотр. А уже с 17 января клуб начнет домашнюю часть подготовки ко второй части сезона.

Первые две недели команда будет работать в Украине и закладывать фундамент, выполняя большой объем беговой работы. А уже на первый день февраля запланирован вылет в Турцию, где "Металлист 1925" проведет трехнедельный сбор, сыграет много спаррингов и вернется на родину непосредственно перед стартом второго круга чемпионата Украины.